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Нашли новый способ лечения импотенции

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Лечение импотенции / unsplash.com

Влияние волновых разрядов на пенис стимулирует рост нервных волокон и кровеносных сосудов. А это поможет в лечении импотенции.

Авторы исследования сопоставили эту относительно новую методику с эффектом стандартных лекарств против импотенции на группе мужчин с эректильной дисфункцией.

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Установлено, что 6 сеансов по 2 400 импульсов акустической энергии в область пениса обеспечили лучшие результаты, чем таблетки сами по себе. Звуковые волны работают вследствие стимуляции роста нервных волокон и кровеносных сосудов, что восстанавливает функционал полового члена.

20-минутные сеансы не вызывают боли у пациентов. Ученые University of Naples Federico II в Италии доказали способность экстракорпоральной ударно-волновой терапии использоваться в лечении эректильной дисфункции.

Звукові хвилі можуть вилікувати еректильну дисфункцію
Звуковые волны могут вылечить эректильную дисфункцию

Как проходило исследование?

У всех 156 участников был диабет второго типа, что довольно часто сопровождает импотенцию. Диабет вызывает повреждения нервов и кровеносных сосудов из-за плохого контроля уровня сахара в крови. Добровольцы принимали Сиалис в течение 12 недель, а половина также проходила через ударно-волновую терапию дважды в неделю в течение трех недель.

Средний возраст участников эксперимента составлял 57 лет, тяжесть эректильной дисфункции определялась по специальной шкале. Состояние сначала улучшилось в обеих группах, но впоследствии именно мужчины, которые проходили через лечение импотенции звуковыми волнами, добились максимального прогресса.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Секс Мужское здоровье
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