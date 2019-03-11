Нашли новый способ побороть неизлечимые болезни

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Создали лекарство от диабета
Создали лекарство от диабета / pixabay.com

Ученые Университета штата Юта разработали способ лечения аутоиммунных заболеваний, включая рассеянный склероз и диабет первого типа, который не подавляет иммунитет.

Исследователи создали иммунотоксин, который уничтожает клетки с вредным белком, он запускает бесконтрольную выработку лимфоцитов, пишет журнал Nature Biomedical Engineering.

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Введение молекулы в организм мышей замедляет развитие диабета на 10 недель, а у грызунов с экспериментальным аутоиммунным енцефаломиелитом (рассеянный склероз) – к ослаблению симптомов, включая исчезновение паралича.

 
Рассеянный склероз – что это?
хроническое воспалительное заболевание центральной нервной системы, при котором собственные иммунные клетки организма больного атакуют миелин, "изолирующую оболочку", которая окружает нервные волокна.

В то же время приобретенный иммунитет оставался неподавленным, и мыши получали защиту против инфекций после соответствующих прививок. Также этот метод является эффективным способом активации иммунитета против раковых опухолей.

Лікування склерозу
Терапия помогла вылечить рассеянный склороз у крыс

Если этот подход окажется эффективным для людей, то впервые появятся лекарства против рассеянного склероза, который считался до сих пор неизлечимым. Кроме того, в совокупности с другими лекарствами имунотоксин может преодолеть диабет первого типа.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Диабет Медицина Онкозаболевания
Источник: 24 Канал
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