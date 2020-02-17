Нашли новый способ уничтожить раковые клетки

Ученые нашли то, что они называют "Ахиллесовой пятой" раковых опухолей. Это может стать новым прорывом в лечении рака.

Миллионы клеток тела ежедневно совершают самоубийство, чтобы защитить нас от мутаций, которые могут быть опасными. А раковые клетки игнорируют эти сигналы, которые посылает иммунная система. Новое открытие ученых из Медицинской школы Перельмана в Пенсильванском университете может помочь остановить их, пишет Еurekalert.

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Как проходило исследование?

Ученые наблюдали за белком ATF4 в лимфоме человека, клетках молочной железы и кишечника, а также у мышей с раком. Они обнаружили, что ATF4 контролирует химический путь, который работает с геном MYC. Он управляет ростом и позволяет раку завладеть клетками, когда он мутирует.



Заблокировали белок, который способствует росту рака / pixabay.com

Остановив его, раковые клетки вырабатывают слишком много белка и стимулируют собственную смерть.

Результаты исследования

Оказалось, что ATF4 не только включает гены, необходимые MYC для роста, но также контролирует скорость, с которой клетки производят белки, известные как 4E-BP.

Исследователи остановили ATF4 у мышей, опухоли продолжали увеличивать выработку 4E-BP, что приводило к смерти клеток. Это позволили полностью вылечить рак.

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