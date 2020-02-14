Нашли новый сверхмощный антибиотик
У этого препарата уникальный подход к уничтожению бактерий. Ученые раньше ничего подобного не наблюдали.
Исследователи из Канады изобрели новое вещество корбомицин, которое может стать компонентом нового поколения антибиотиков, пишет Nature.
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Новые препараты этого класса нужны из-за роста угрозы антибиотикорезистентности. Ежегодно ее жертвами становятся по 700 тысяч человек, но ВОЗ считает, что скоро их будут миллионы. Корбомицин вместе с менее известным антибиотиком, комплестатином, убивают бактерии вследствие блокирования функционала клеток в их стенках. Этот феномен наука наблюдает впервые.
Бактерии имеют стенку вокруг поверхности их клеток, что обеспечивает их форму и является источником энергии. Антибиотики, как пенициллин, убивают бактерии путем предотвращения строительства этой стенки.
Новый антибиотик имеет совсем иное действие / unsplash.com
Как действует новый антибиотик?
Но новые препараты делают что-то противоположное. Они не дают стенкам разрушаться. А если этот процесс заблокирован, то клетки оказываются под замком, они не могут расширяться и расти, что вызывает их смерть.
Тесты на мышах показали, что эти антибиотики блокируют инфекции, вызванные Staphylococcus aureus – группой резистентных к лекарствам бактерий, что вызывают серьезные инфекции, как сепсис и синдром токсического шока. Оба антибиотика относятся к группе гликопептидов, которые вырабатывают почвенные бактерии.
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