Нашли новый вред противовоспалительных препаратов

Все больше исследований показывают, что нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) могут замедлять заживление ран и восстановление костей, особенно после некоторых хирургических процедур.

Новое исследование показывает, что суточные ритмы играют главную роль в заживлении ран, и до тех пор, пока противовоспалительные препараты принимают утром, они не будут нарушать заживление, которое происходит ночью, пишет научный журнал ВМС.

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Воспаление не всегда является плохим. Когда иммунная система работает эффективно, воспаление играет жизненно важную роль в лечении и борьбе с инфекцией. Когда тело повреждено, воспаление имеет основополагающее значение для нескольких этапов процесса заживления: от очистки мертвых клеток в этой области до обеспечения защиты от патогенных микроорганизмов.



Противовоспалительные препараты лучше принимать утром / unsplash.com

"Негативный компонент суточного ритма, связанный с заживлением костей, происходит в течение дня, когда клетки, известные как остеокласты разрушают кости. Конструктивные клетки, известные как остеобласты, восстанавливают кости, но они активны ночью. Ограничивая использование противовоспалительных средств утром и давая анальгетики от боли ночью, больной получит лучшие результаты заживления костей, чем если бы противовоспалительные препараты давали в течение дня", – пояснил Фалех Тамими из Университета Макгила.

Результаты исследования

В ходе исследования были протестированы две группы мышей с моделированием перелома голени. Одной группе вводили НПВП последовательно в течение 24-часового цикла, в то время как другой группе они вводили их только утром, а ночью давали анальгетики.

В группе, которая постоянно получала НПВП, были заметны значительные нарушения в заживлении костей. Группа, которая получала НПВП только утром, выздоровела быстрее и показала улучшенную экспрессию генов (преобразование) – более 500, которые, как известно, играют роль в процессах заживления костей.

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