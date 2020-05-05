Нашли препарат, который устраняет одно из самых распространенных осложнений при COVID-19
Ученые обнаружили, что два препарата, которые применяются для лечения невирусных заболеваний, эффективны и против SARS-CoV-2. Если дальнейшие исследования подтвердят их противовирусный потенциал, это значительно ускорит выздоровление больных, а также радикально снизит число смертей от COVID-19.
Корейские ученые проанализировали группу препаратов, одобренных американским регулятором FDA для применения у людей. Из 48 лекарственных средств они выделили два, которые показали очень сильную противовирусную активность против SARS-CoV-2. Их выводы опубликованы на сайте Американского сообщества по микробиологии.
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Ученые нашли лекарства, которые ослабляют цитокиновый шторм
Препарат Никлозамид (niclosamide) показал противовирусную активность против SARS-CoV-2.
Ранее свойства препарата также были подтверждены против предыдущих вспышек коронавирусов SARS и MERS.
Недостатком препарата является низкая абсорбция в организме. Дальнейшие исследования должны быть направлены на обеспечение более эффективной доставке препарата к поврежденным тканям.
Второй препарат Циклезонид (ciclesonide) – ингаляционный кортикостероид, который применяют для лечения астмы и аллергического ринита. Препарат имеет менее выраженную противовирусную активность, чем Никлозамид. Вместе с тем, он также продемонстрировал многообещающие результаты против SARS-CoV-2.
Циклезонид может быть эффективным в двух направлениях в борьбе с COVID-19, оказывая противовирусное и противовоспалительное действие,
– объяснили ученые.
Это важный результат, который может ослабить или предотвратить цитокиновый шторм – чрезмерной иммунной реакции, возникающей у пациентов при COVID-19.
Теперь результаты должны быть подтверждены в серии доклинических экспериментов на животных, после чего ученые смогут запустить клинические исследования.
Что нужно знать о цитокиновом шторме
Именно цитокиновим штормом объясняют смерти от COVID-19 молодых и здоровых людей.
Это явление не уникально для коронавирусной инфекции. Он может сопровождать иммунотерапию опухолей, к примеру. Вот почему не стоит стремиться просто так "активировать иммунную систему". Иммунный ответ должен быть не просто сильным, он должен быть адекватным (а иногда даже отсутствовать).
Течение заболевания COVID-19/Инфографика 24 Канала
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