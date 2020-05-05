Нашли препарат, который устраняет одно из самых распространенных осложнений при COVID-19

Ученые обнаружили, что два препарата, которые применяются для лечения невирусных заболеваний, эффективны и против SARS-CoV-2. Если дальнейшие исследования подтвердят их противовирусный потенциал, это значительно ускорит выздоровление больных, а также радикально снизит число смертей от COVID-19.

Корейские ученые проанализировали группу препаратов, одобренных американским регулятором FDA для применения у людей. Из 48 лекарственных средств они выделили два, которые показали очень сильную противовирусную активность против SARS-CoV-2. Их выводы опубликованы на сайте Американского сообщества по микробиологии.

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Ученые нашли лекарства, которые ослабляют цитокиновый шторм

Препарат Никлозамид (niclosamide) показал противовирусную активность против SARS-CoV-2.

Ранее свойства препарата также были подтверждены против предыдущих вспышек коронавирусов SARS и MERS.

Недостатком препарата является низкая абсорбция в организме. Дальнейшие исследования должны быть направлены на обеспечение более эффективной доставке препарата к поврежденным тканям.

Второй препарат Циклезонид (ciclesonide) – ингаляционный кортикостероид, который применяют для лечения астмы и аллергического ринита. Препарат имеет менее выраженную противовирусную активность, чем Никлозамид. Вместе с тем, он также продемонстрировал многообещающие результаты против SARS-CoV-2.

Циклезонид может быть эффективным в двух направлениях в борьбе с COVID-19, оказывая противовирусное и противовоспалительное действие,

– объяснили ученые.

Это важный результат, который может ослабить или предотвратить цитокиновый шторм – чрезмерной иммунной реакции, возникающей у пациентов при COVID-19.

Теперь результаты должны быть подтверждены в серии доклинических экспериментов на животных, после чего ученые смогут запустить клинические исследования.

Что нужно знать о цитокиновом шторме

Цитокиновый шторм – что это? Цитокиновый шторм — очень сильное неконтролируемое воспаление, что приводит к повреждению собственных тканей.

Именно цитокиновим штормом объясняют смерти от COVID-19 молодых и здоровых людей.

Это явление не уникально для коронавирусной инфекции. Он может сопровождать иммунотерапию опухолей, к примеру. Вот почему не стоит стремиться просто так "активировать иммунную систему". Иммунный ответ должен быть не просто сильным, он должен быть адекватным (а иногда даже отсутствовать).



Течение заболевания COVID-19/Инфографика 24 Канала

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