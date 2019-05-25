Нашли признак идеальных любовников

Лучшими любовниками оказались те, у кого дома всегда чисто: умение создать интимную атмосферу возбуждает партнеров.

Об этом пишет издание The Versed, ссылаясь на опрос среди тысячи американцев.

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Для 60% опрошенных вид чистой, только что убранной спальни действует магически – их это заводит. У 40% респондентов чаще всего бывает секс после совместной уборки или после того, как их партнер навел порядок в доме.

Столько же людей готовы порвать отношения с неопрятным человеком. Выбирая между чистотой в доме и сексом, 44% предпочтут чистоту.

Также американские ученые выяснили, что сексуальная жизнь в паре зависит от распределения обязанностей по дому. Особое место в списке дел занимает мытье посуды – пары, где эту обязанность брали на себя мужчины, меньше ссорились и чаще занимались любовью.



Для женщин важно, чтобы мужчина мыл посуду

Для женщин наиболее важным оказалось, чтобы партнер мыл посуду и делал покупки в супермаркете. Именно у таких мужчин все в порядке с сексом.

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