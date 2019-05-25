Нашли признак идеальных любовников

65 Читати новину українською
Чистюли – лучшие любовники
Чистюли – лучшие любовники / pixabay.com

Лучшими любовниками оказались те, у кого дома всегда чисто: умение создать интимную атмосферу возбуждает партнеров.

Об этом пишет издание The Versed, ссылаясь на опрос среди тысячи американцев.

Читайте также: Как феромонные духи влияют на сексуальную жизнь

Для 60% опрошенных вид чистой, только что убранной спальни действует магически – их это заводит. У 40% респондентов чаще всего бывает секс после совместной уборки или после того, как их партнер навел порядок в доме.

via GIPHY

Столько же людей готовы порвать отношения с неопрятным человеком. Выбирая между чистотой в доме и сексом, 44% предпочтут чистоту.

Также американские ученые выяснили, что сексуальная жизнь в паре зависит от распределения обязанностей по дому. Особое место в списке дел занимает мытье посуды – пары, где эту обязанность брали на себя мужчины, меньше ссорились и чаще занимались любовью.

Для жінок важливо, щоб чоловік мив посуд
Для женщин важно, чтобы мужчина мыл посуду

Для женщин наиболее важным оказалось, чтобы партнер мыл посуду и делал покупки в супермаркете. Именно у таких мужчин все в порядке с сексом.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Киев в цифрах: все, что нужно знать об истории столицы
сегодня
1434
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Секс Гигиена
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Какие продукты вызывают рак и стоит ли от них отказываться
17 мая 19:00 Какие продукты вызывают рак и стоит ли от них отказываться
Олександр Бевза 1114
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
17 мая 13:59 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза 1755
Каковы полезные свойства растительного молока
10 мая 14:30 Каковы полезные свойства растительного молока
Юлія Девда 344
Как занятия спортом влияет на работу мозга
6 мая 21:00 Как занятия спортом влияет на работу мозга
Олександр Бевза 656
Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
5 мая 19:40 Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
Олександр Бевза 2540
Новости
Больше новостей
Залиште відгук