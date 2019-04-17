Нашли способ диагностировать депрессию по соцсетям

11 Читати новину українською
Депрессия
Депрессия / pixabay.com

Исследователи Университета Пенсильвании проанализировали посты 683 пользователей Фейсбук и обнаружили, что за ними можно с высокой точностью определить депрессию еще до официального диагноза.

Психологи сравнили страницы добровольцев и медицинские карточки людей с депрессией. И обнаружили, что заболевание выражалось в том, какие слова люди выбирали для постов, говорится в работе исследователей.

Читайте также: Как отличить грусть от депрессии

Они часто использовали местоимение "я" в сочетании с фразами про одиночество и враждебность. Слова, большое количество которых должно насторожить: слезы, боль, грусть, сердце, болезнь, ненависть, одиночество, кровь, врачи, здоровье.

Депресію діагностують за соцмережами

Депрессию диагностируют по соцсетям

Также много пишут о том, что скучают по родителям или другим близким людям. От обычных постов эти слова отличаются регулярностью и мрачностью.

Еще один признак – посты людей с подозрением на депрессию в среднем содержат от 500 слов. Через три месяца после проведения анализа у 114 человек действительно обнаружили депрессию: точность предсказания составила около 70%.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Кто такой Владимир Зеленский: биография кандидата в президенты
сегодня
74083
Теги: Новости Здоровье Здоровье Интернет Соцсети Депрессия Психология
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
сегодня 17:41 Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
Олександр Бевза 1560
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
13 апреля 20:41 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 13594
Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
11 апреля 08:42 Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
5900
Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
9 апреля 10:41 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза 17250
МОЗ – как Волан-де-Морт, только положительный, – пресс-секретарь Ассоциации e-Health
3 апреля 11:01 МОЗ – как Волан-де-Морт, только положительный, – пресс-секретарь Ассоциации e-Health
Євгенія Мазур 767
Новости
Больше новостей
Залиште відгук