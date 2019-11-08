Нашли способ, как избавиться от тревожности

Беспокойство и тревожность – часто становятся врагами человека. Чувство тревоги мешает работать, общаться с людьми, а также способствует постоянным стрессам, а следовательно – заболеваниям. Ученые предложили новый простой способ, который поможет преодолеть тревожность.

Ученые из Университета Беркли отмечают: глубокий сон может успокоить ум и уменьшить беспокойство. А бессонная ночь, наоборот, вызвать тревожность.

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Полноценный сон снижает чувство тревоги

Пользу сна трудно переоценить, а поэтому бессонная ночь – один из худших поступков, который вы можете сделать для своего организма.

Недосыпание увеличивает тягу к вредной пище, а недавно ученые заявили, что недостаток сна повышает уровень тревожности.

Был проведен эксперимент: участникам показали страшный ролик, а затем просканировали их мозг.

Те добровольцы, которые предварительно хорошо выспались, спокойнее смотрели видео и могли контролировать страх.

А те, участники, которые просматривали ролик после бессонной ночи, тревожнее воспринимали увиденное, их медийная префронтальная кора – участок мозга, контролирующий уровень тревоги, работала слабее.

В целом уровень тревоги у них был выше на 30%.

Ученые провели следующий эксперимент, изучая качество сна участников, и смогли предсказать уровень тревожности участников на следующий день.

Ученые резюмируют: сон – лучшее лекарство против тревоги.

Глубокий сон может восстанавливать префронтальный механизм мозга, регулирующий наши эмоции и снижающий эмоциональную и физиологическую активность, а также предотвращающий эскалацию тревоги,

– отметил автор исследования Эти Бен Саймон.

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