Нашли способ, как обезвредить метастазы рака

Ученые обнаружили, где образуются опасные метастазы и нашли причину распространения раковых клеток. Поняв это, они сразу приступили к созданию лечебного препарата.

За передачу раковых клеток в мозг отвечает екзосомний белок CEMIP. Сейчас медики работают над препаратом, который будет предотвращать образование метастаз, пишет Nature.

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По словам ученых, именно CEMIP провоцирует воспаление в кровеносных сосудах и резидентных иммунных клетках мозга. Это способствует выживанию и разрастанию раковых клеток, которые приводят к возникновению опухолей в мозге.



Ученые нашли, как помешать образованию метастаз в мозге

Ученые исследовали и обнаружили, что высокий показатель CEMIP сигнализирует о высоких рисках образования метастаз в мозге, молочной железе и легких.

Специалисты сразу начали искать способ, который поможет притормозить или вовсе прекратить образования этого белка. Во время лабораторных экспериментов на животных они устранили CEMIP и обнаружили, что удаление этого белка мешает раковым клеткам "колонизировать" мозг.

Команда ученых объединилась с несколькими терапевтическими институтами и онкологическими центрами для того, чтобы разработать диагностику CEMIP, а также создать антитела, которые будут блокировать этот белок.

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