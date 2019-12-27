Нашли способ, как побороть неизлечимый тип лимфомы

Австралийские ученые разработали лечение для редкого типа лимфомы. Курс предусматривает лечение препаратами, которые уже одобрены для людей или тестируются в стадии клинических исследований.

Ученые из Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл предлагают новый подход терапии, который позволяет побороть редкий вид лимфомы.

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Мантийноклеточная лимфома (вид неходжинской лимфомы) – агрессивная В-клеточная опухоль, которая чаще всего встречается у мужчин среднего возраста, до сих пор остается неизлечимым заболеванием.

Неходжкинские лимфомы – что это? Неходжкинские лимфомы – гетерогенная группа опухолей, возникающих из различного типа клеток лимфоидной ткани и которые различаются по ряду клинических, цитоморфологических, иммунологических и молекулярно-генетических признаков. Существует более 80 различных видов неходжкинских лимфом, поэтому диагностический процесс достаточно сложный.



Диагностический процесс этого типа лимфомы достаточно сложный / Фото: Unsplash

Что предлагают ученые

В поисках эффективных вариантов терапии для таких пациентов ученые протестировали уже одобренные препараты вместе с экспериментальными и нашли удачную комбинацию.

Это комбинация ингибиторов белков Mcl-1, которые контролируют апоптоз (программируемую клеточную гибель), а также один из уже одобренных противораковых препаратов – ибрутиниб или венотоклакс.

Сегодня ингибиторы Mcl-1 тестируются в ряде клинических исследований для лечения нескольких типов рака. Результаты исследования открывают возможности для старта клинических исследований среди пациентов с мантийноклеточной лимфомой.