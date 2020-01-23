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Нашли способ, как предотвратить смерть от коронавируса

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Лечения нового коронавируса пока не существует / nationthailand

К сожалению, этот метод не лечит саму болезнь, но может спасти человека, который находится в критическом состоянии.

ECMO – это процедура жизнеобеспечения, которая заменяет функцию сердца и легких путем механической поставки кислорода в кровь, пишет Dailymail.

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Этот метод использовали как раз в городе, где началась вспышка и наибольшее количество больных пациентов – в Ухане. Благодаря этой процедуре, врачам удалось спасти 53-летнего мужчину, который был в критическом состоянии. По словам врачей, его состояние стабилизировалось.

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Врачи подключили пациента к машине ЭСМО / Фото: DailyMail

Доктор Сяадзян объяснил это тем, что пневмония может вызвать накопление жидкости в легких и в дыхательных путях, что приводит к остановке дыхания. Впрочем применяя машину ЭСМО на пациентах в критическом состоянии, легким дается возможность восстановиться, в результате чего симптомы ослабляются и человеку на некоторое время становится лучше.

Напомним, что 2019-nCoV активно мигрирует по миру и уже успел унести жизни 17 человек. Лекарств к новому штамму еще нет, однако в США активно работают над созданием вакцины.

 
nCoV – симптомы
  • Лихорадка
  • Головная боль;
  • Кашель,
  • Затрудненное дыхание;
  • Слабость,

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Пневмония в Китае 2020 Китай Инфекция
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