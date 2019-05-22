Нашли способ, который поможет вылечить сердце после инфаркта

Американские исследователи открыли новые свойства плацентарных стволовых клеток. Ранее считалось, что один из типов под названием Cdx2 участвует только в формировании плаценты.

Но команда из нью-йоркского медицинского центра Горы Синай доказала, что эти клетки можно использовать и для восстановления других органов, говорится на сайте центра.

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Ученые спровоцировали сердечный приступ у грызунов и лечили их тремя разными способами.

Первая группа получала терапию плацентарними стволовыми клетками Cdx2, вторая – клетками из плаценты без Cdx2, а для третьей группы применяли физраствор. После процедуры и через контрольные три месяца провели МРТ.

Состояние мышей, которым проводилась терапия клетками Cdx2, значительно улучшилось, а в тканях сердца наблюдалось восстановление.

В течение трех месяцев после лечения клетки переместились непосредственно к участку повреждения и создали новые кровеносные сосуды, а также кардиомиоциты (мышечные клетки сердца). В других группах грызунов признаков регенерации не наблюдалось.

Восстановление клеток сердца происходило даже тогда, когда плацентарные клетки грызуны получали от других животных.

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