Нашли способ, который позволит хранить донорскую кровь несколько лет вместо 42 дней

Сегодня образцы донорской крови можно хранить в течение шести недель, поэтому регулярная добровольная сдача крови очень важна для спасения жизни людей. Чтобы сохранить образцы на более длительный срок, американские ученые применили ультразвук и особый природный консервант и добились первых удивительных результатов.

Ученые из США применили ультразвук для создания в клетках крови пор, позволяющих ввести туда особые молекулы для сохранения эритроцитов в течение длительного времени. Этим консервантом стали молекулы трегалозы – природного сахара, который производят некоторые организмы для выживания во время засухи. О работе ученых пишет EurekAlert.

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Как ученые предлагают продлить срок хранения крови

Такой подход позволит хранить образцы в крови при комнатной температуре в течение нескольких лет, чтобы использовать их в регионах с ограниченным доступом к донорской крови.

Сегодня образцы донорской крови хранятся при температуре 4°С, но даже в этих условиях эритроциты выживают только в течение 42 дней.

Когда ученые протестировали жизнеспособность нового метода на образцах крови, то выживаемость эритроцитов составила более 80%.

Сейчас ученые планируют усовершенствовать метод, чтобы в процессе дегидратации, когда образец якобы "возвращают к жизни", оставалось еще больше функциональных эритроцитов. Технология позволит обеспечить биоматериалом не только отдаленные регионы и службы скорой помощи, но и применять его во время длительных космических миссий.

Открытие актуально и для Украины

Вследствие карантина из-за предотвращения распространения коронавирусной болезни в Украине возник дефицит донорской крови. Кто-то не может добраться до центра сдачи, а кто-то просто боится. Медики уже бьют тревогу, ведь даже во время эпидемии люди рожают или нуждаются в срочных операциях.

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Донором может стать здоровый человек в возрасте от 18 до 60 лет с весом не менее 50 кг.

Если человек болел гриппом, ОРВИ или ангиной, перед сдачей крови должно пройти больше месяца. Кроме того, донорами крови не могут стать люди, имеющие хронические заболевания печени, психические заболевания, грибковые поражения кожи, бронхиальную астму, гипертонию 2-3 степени.