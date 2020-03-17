Нашли способ, который временно защитит от заражения коронавирусом: антитела в крови пациентов

Специалисты из Университета Джонса Хопкинса предлагают использовать для борьбы с коронавирусом антитела из сыворотки крови людей, которые уже им переболели.

Исследователи уверены, что антитела к Covid-19 могут обеспечить защиту для наиболее уязвимых групп населения, в частности пожилых людей и медиков. Это позволит продержаться до тех пор, пока не будет готова полноценная вакцина, пишет Science Alert.

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Подобную терапию успешно применяли в конце XIX века для лечения кори, полиомиелита и гриппа.

По замыслу исследователей, пациенты, которые вылечились от Covid-19, должны будут сдать часть своей крови, из которой вытянут антитела, выработанные организмом для противодействия инфекции. Введя такие антитела людям из группы риска, то есть медицинским работникам или родственникам инфицированных, они получат защиту от вируса. Эффект от процедуры продлится от нескольких недель до нескольких месяцев.



Антитела против коронавируса есть в крови людей, которые уже выздоровели от недуга / Фото: Unsplash

Полной защиты от коронавируса такие манипуляции не обеспечат, впрочем это позволит существенно замедлить распространение инфекции.

Специалисты отмечают, что развернуть терапию антителами можно будет всего за несколько недель. Дополнительных исследований или разработок для этого не потребуется.

Возможно, именно использование антител может стать решающим шагом в сдерживании эпидемии до тех пор, пока недоступны вакцины и специализированные антивирусные препараты. Хотя эта методика вряд ли остановит эпидемию, она поможет выиграть время и защитить наиболее уязвимых людей.

Университет Джонса Хопкинса планирует начать лечение антителами к коронавирусу уже в ближайшие недели.

Когда появится вакцина против Covid-19?Даже по самым оптимистичным оценкам, вакцина от китайского коронавируса появится не раньше, чем через год. Более реалистичный прогноз – не ранее, чем через 1,5 года. Наиболее пессимистичный – через 2 года или даже позже. В этой ситуации исследователям приходится быстро искать альтернативные подходы к профилактике и лечению опасной болезни.



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

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