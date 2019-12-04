Нашли способ облегчить выход камней из почек

Ученые из Массачусетса создали новую методику, которая делает выход почечных камней более быстрым и не таким болезненным.

Мочекаменная болезнь – патология, которая возникает из-за нарушения обмена веществ. Иногда проблему решают хирургически, однако обычно пациентам назначают лекарства для расслабления мочеточника и обезболивающие, сообщает Nature Biomedical Engineering.

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Большинство исследований не подтверждают клиническую эффективность стандартных лекарств, а ожидание, пока кристаллы выйдут вместе с мочой – очень долгий и болезненный процесс.

Если взглянуть на то, как сегодня работают с камнями в почках, то с 1980 года методы не изменились, и есть существенные доказательства того, что применяемые лекарства не очень хорошо работают,

– рассказывает автор исследования Кристофер Ли.



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Специалисты отобрали 18 препаратов, которые используются для сужения сосудов. Во время экспериментов на свиньях комбинация двух из них показала высочайшую эффективность при расслаблении стенок мочеточника. Этими препаратами оказались нифедипин, который используется для лечения гипертонии, а также ингибитор рокиназы, с помощью которого лечат глаукому.

Позитивной новостью стало и то, что вещества не распространялись по организму, оставаясь в слизистой оболочке мочеточника. Единственный недостаток комбинации этих лекарств – препараты вводятся только с помощью катетера и не могут употребляться перорально.

Ученые будут и дальше проводить исследования, чтобы точно выяснить, как долго длится эффект расслабления и какая доза является эффективной. Сейчас они организовывают компанию, чтобы продолжить разработку технологии и протестировать новый метод на людях.

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