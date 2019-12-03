Нашли способ остановить ВИЧ на ранней стадии

Введение соответствующего белка делает иммунную систему чувствительной к атакам вируса. На основе этого метода ученые планируют разработать эффективную вакцину против ВИЧ.

Современные методы лечения позволяют пациентам с ВИЧ вести привычный образ жизни, однако антиретровирусная терапия не обезвреживает инфекцию полностью, а больные должны принимать лекарства всю жизнь. Ученые университета Монреаля представили новый подход к решению проблемы, пишет Science Daily.

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Исследователи предлагают атаковать вирус на ранних стадиях, когда он наиболее уязвимым.

То, что ВИЧ сразу распространяется по всему организму – заблуждение. Сначала он размножается в тканях половых органов и уже тогда выходит за их пределы,

– пояснили исследователи.

Следовательно, важным на этом этапе является процесс нейтрализации плазмоцитоидних дендритных клеток. В норме эти иммунные клетки реагируют на вирусы и другие угрозы. Однако ВИЧ умеет их "отключать", что помогает ему избежать иммунной атаки.



Течение болезни обычно бессимптомное до поздних стадий

ВИЧ – чем опасен? Это – вирус иммунодефицита человека. ВИЧ поражает иммунную систему, в частности, Т-клетки или CD4-клетки, которые ведут борьбу с инфекциями. В результате чего иммунная система человека с ВИЧ, при отсутствии лечения, не в состоянии бороться с болезнями и инфекциями.

Исследователи проверили, что будет, если повысить концентрацию и активность плазмоцитоидних дендритных клеток до и после заражения. Для этого они ввели грызунам особый белок – лиганд рецептора FLT3. Такие манипуляции повысили концентрацию нужных клеток.

А число грызунов, у которых после введения вируса развился ВИЧ – снизилось.

В тех мышей, которые все же заразились, вирус проникал в кровь позже, а его концентрация была гораздо ниже заявленной.

Активация плазмоцитоидних дендритных клеток действительно помогает иммунной системе бороться с ВИЧ, резюмировали ученые.

Правда, обычно момент передачи ВИЧ остается незаметным, поэтому такая методика людям подходит мало.

Так, открытие указывает на слабые стороны болезни, которые можно использовать при разработке вакцин.