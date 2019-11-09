Нашли женщину, организм которой поборол болезнь Альцгеймера

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Нашли женщину, организм которой поборол болезнь Альцгеймера

У 80-летней жительницы Колумбии обнаружено уникальное сочетание генетических мутаций. В результате которых она, будучи подверженной болезни Альцгеймера, здорова и более того, имеет показательную ясность ума.

Особую пациентку обнаружила международная группа ученых: организм женщины оказался поразительно устойчив к болезни Альцгеймера, при том, что в нем присутствует мутация, которая ускоряет развитие заболевания, пишет Nature.

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Такой силой ее наделила другая редкая генетическая мутация, которая откладывает приход болезни.

"Женщине уже почти 80, и она по сей день сохраняет трезвость ума. Хотя, учитывая наличие первой мутации, болезнь Альцгеймера должна была поразить ее еще тридцать лет назад", – рассказали исследователи.

Генетична мутація допомогла побороти Альцгеймера

Генетическая мутация помогла побороть болезнь Альцгеймера

Обследование женщины показало наличие признаков мягких когнитивных нарушений, хотя по мнению родственников она полностью здорова. В головном мозге необычной пациентки были обнаружены бета-амилоидные бляшки, которые приводят к развитию болезни Альцгеймера, но в очень малом количестве.

Однако, ученые были единодушны во мнении о том, что эта женщина не страдает деменцией, ее организм оказался сильнее смертоносного и неизлечимого заболевания, не позволив незначительному нарушению развиться в полноценную болезнь.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Медицина болезнь Альцгеймера
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