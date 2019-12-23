Насколько генетика определяет наши болезни: ученые

Мысль о том, что значительная часть заболеваний определяется нашим ДНК достаточно сильно распространена. Впрочем Канадские ученые провели исследование и заявили про противоположные результаты.

Согласно исследованию ученых из Альбертского университета, большая часть заболеваний мало зависит от ДНК. Куда большее влияние имеет образ жизни.

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Суть исследования

Метаанализ данных за два прошедших десятилетия, в которых изучалась взаимосвязь между генетическими мутациями и тяжелыми заболеваниями свидетельствуют о том, что между генетикой и большинством заболеваний прослеживается "неустойчивая причинно-следственная связь".

Полученные данные указывают на то, что ДНК — это не ваша судьба, она не может в значительной мере определять риски заболеваний, – отмечает автор исследования Дэвид Уишарт.



На риски того или иного заболевания в большей степени влияет образ жизни/Фото: Pixabay

Какие болезни все же определяются генетически

По словам ученых, многие типы рака, сахарный диабет, болезнь Альцгеймера и другие тяжелые заболевания определяются генетикой в лучшем случае на 5-10%.

К исключениям авторы отнесли болезнь Крона, целиакию и дегенерацию желтого пятна сетчатки. Эти заболевания определяются генетикой в среднем на 40-50%.

Относительно других заболеваний куда большей степени влияют метаболизм, образ жизни, питание, факторы окружающей среды, влияние химикатов, бактерий и вирусов.