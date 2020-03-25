Насколько эффективна самоизоляция для защиты от коронавируса: новые данные

Согласно подсчетам ученых из индийского совета медицинских исследований (ICMR), домашний карантин является очень эффективным мероприятием для защиты от заражения коронавируса. Благодаря ему риск заражения Covid-2019 снижается на 62%.

Научные специалисты из ICMR провели подсчеты, согласно которым домашний карантин людей с симптомами коронавируса может снизить общее ожидаемое количество случаев заражения на 62%, а максимальное число случаев – на 89%.

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Как проводились подсчеты?

Для своих расчетов исследователи использовали простую математическую модель передачи инфекционных заболеваний.

Цель их работы заключалась в том, чтобы выяснить, возможно ли предотвратить или отсрочить локальные вспышки Covid-2019 с помощью ограничений на зарубежные поездки, а если вирус уже начал передаваться внутри страны, то насколько эффективным для его сдерживания может стать введение домашнего карантина для людей с симптомами.

Результаты исследования

Мы обнаружили, что строгое соблюдение мер социального дистанцирования, в частности, домашнего карантина, сильно сокращает скорость передачи вируса и общую статистику заражения,

– поделились исследователи.

Их подсчеты говорят о том, что скрининг людей, что въезжают в страну, в которой еще не наблюдается вспышки коронавируса, может задержать его появление в ней на срок до трех недель.



Важность карантина / инфографика 24 Канала

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