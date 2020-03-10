Насколько эффективно ограничение передвижения людей в борьбе с коронавирусом

Углубленный анализ запретов на поездки как внутри, так и за пределами Китая показывает, что они мало помогли в предотвращении распространения коронавируса.

Даже суровые 90% ограничений на поездки, наложенные на жителей, которые живут в эпицентре эпидемии (провинции Ухань), задержали общее развитие эпидемии всего на 3-5 дней в материковом Китае, пишет medicalxpress.

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Запрет на поездки оказался малоэффективным

Новое исследование предполагает, что такие усилия, вероятно, только временно замедлили международное распространение коронавируса.

Это объясняется тем, что много невыявленных случаев уже распространяются по всему миру, считают исследователи, и как только эти случаи попали в новую страну, быстро начались локальные вспышки, не связанные с Китаем.



Закрытие границ не остановит коронавирус / slovoidilo.ua

"До 23 января эпидемия уже была "посеяна" в нескольких точках материкового Китая ", – рассказали исследователи.

Это скрытое "засевание" происходит из-за того, что 60% случаев коронавируса остаются незамеченными, у многих носителей симптомы не проявляются или проявляются в легкой форме.

Что замедлит распространение коронавируса?

Прежде всего это шаги здравого смысла: частое мытье рук, "социальное дистанцирование" (без рукопожатия, избегая скопления людей). Важно оставаться дома во время болезни, кашлять в локти и дезинфицировать поверхности.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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