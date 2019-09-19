Насколько вредно пользоваться тушью каждый день

Макияж остается обязательным ритуалом для многих женщин. Если тени, бронзер, хайлайтер используют чаще для особых событий, тушь является самым популярным атрибутом ежедневного мейкапа. Но безопасно ли наносить ее каждый день? Не портит ли это ресницы и не вредит ли глазам?

Дерматологи отмечают, что тушь может повредить глаза и привести к их раздражению. Сальные железы, которые расположены вокруг глаза, удерживают влагу внутри него и не дают ему пересыхать.

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Если долго носить тушь, сальные железы могут перестать работать должным образом, провоцируя сухость глаз. Кроме век и самого глаза, тушь может вредить непосредственно ресницам.

"Любое химическое вещество на лице может вызвать раздражение и ослаблять волосы, однако, не так сильно, чтобы это стало заметным", – отмечают дерматологи.

А вот нанесение и снятие туши может значительно утончать ресницы.

Дерматологи говорят о том, что важно смывать тушь сразу по приходу домой, чтобы минимизировать давление на ресницы.

Это предотвращает раздражение и воспаление, но смывать тушь нужно правильно.

Многие девушки умывают все лицо сразу. В то время, как безопаснее для ресниц – сначала смыть косметику с глаз с помощью масла или молочка и ватного диска, а уже потом умыть лицо водой.

Есть ли разница, каким типом туши пользоваться?

Конечно! Особенно, дерматологи советуют обращать внимание на состав туши, чтобы компоненты были качественными или натуральными.

Также дерматологи предполагают, что туши с жидкой текстурой безопаснее для глаз.

"Во время процедур я замечала, что остатки туши часто попадают под кожу и вызывают воспаление. По моим наблюдениям, с жидкой формулой это случается реже. Возможно, потому что она более волокнистая", – отмечает дерматолог Мона Гохара.

Менять тушь следует каждые два месяца: старая тушь может вызвать инфекцию.