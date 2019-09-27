Насморк или аллергия: как отличить

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Как определить из-за чего насморк
Как определить из-за чего насморк / pixabay.com

Инфекция или аллергия на пыль? Разгадывать эти головоломки приходится и пациентам, и их родителям, и педиатрам, и терапевтам, и, конечно, алергологам.

У детей определить природу насморка гораздо труднее, рассказала аллерголог Ольга Жоголева.

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Связано это с тем, что у детей инфекции возникают значительно чаще, чем у взрослых, маскируя аллергический насморк. Кроме того, аллергия у детей может иметь инфекционно-зависимый характер и ярко проявляться исключительно на фоне инфекции.

Признаки аллергического насморка

  1. насморк с обильным водянистым выделением из носа;
  2. чихание (особенно, сериями);
  3. заложенность носа;
  4. зуд в носу;
  5. наличие покраснения и зуда обоих глаз, слезотечения.

Если присутствуют 2 и более симптома из списка, которые длятся дольше 1 часа в течение нескольких дней – это подтверждает диагноз аллергии.

Важно. Если отмечается только заложенность носа или обильные слизистые выделения, аллергический ринит возможен, но нужно подтверждение лабораторными методами. Если присутствует чихание, зуд в носу и / или глазные симптомы, но нет обильной слизи, нужно искать не аллергические причины насморка.

При алергії люди часто чхають
При аллергии люди часто чихают

Специфический признак аллергического ринита – аллергический салют (или аллергическое "поздравление"): вытирание носа ладонью снизу вверх, чтобы убрать слизь и почесать.

Как понять, что насморк не из-за аллергии?

Есть ли у вас (у вашего ребенка) во время насморка:

  1. заложенность только с одной стороны;
  2. выделения из носа только с одной стороны;
  3. густые зеленые или желтые выделения;
  4. стекание содержимого носа по задней стенке горла;
  5. боль в лице;
  6. повторяющиеся кровотечения;
  7. потеря обоняния.

Если вы ответили "да" хотя бы на один из этих вопросов, нужно искать не аллергические причины насморка. Если вы видите у себя / ребенка сочетание признаков из двух списков, это означает, что нужно искать аллергию, и не аллергические причины.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Аллергия Лечение
Источник: Здоров'я 24
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