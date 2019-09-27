Насморк или аллергия: как отличить

Инфекция или аллергия на пыль? Разгадывать эти головоломки приходится и пациентам, и их родителям, и педиатрам, и терапевтам, и, конечно, алергологам.

У детей определить природу насморка гораздо труднее, рассказала аллерголог Ольга Жоголева.

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Связано это с тем, что у детей инфекции возникают значительно чаще, чем у взрослых, маскируя аллергический насморк. Кроме того, аллергия у детей может иметь инфекционно-зависимый характер и ярко проявляться исключительно на фоне инфекции.

Признаки аллергического насморка

насморк с обильным водянистым выделением из носа; чихание (особенно, сериями); заложенность носа; зуд в носу; наличие покраснения и зуда обоих глаз, слезотечения.

Если присутствуют 2 и более симптома из списка, которые длятся дольше 1 часа в течение нескольких дней – это подтверждает диагноз аллергии.

Важно. Если отмечается только заложенность носа или обильные слизистые выделения, аллергический ринит возможен, но нужно подтверждение лабораторными методами. Если присутствует чихание, зуд в носу и / или глазные симптомы, но нет обильной слизи, нужно искать не аллергические причины насморка.



При аллергии люди часто чихают

Специфический признак аллергического ринита – аллергический салют (или аллергическое "поздравление"): вытирание носа ладонью снизу вверх, чтобы убрать слизь и почесать.

Как понять, что насморк не из-за аллергии?

Есть ли у вас (у вашего ребенка) во время насморка:

заложенность только с одной стороны; выделения из носа только с одной стороны; густые зеленые или желтые выделения; стекание содержимого носа по задней стенке горла; боль в лице; повторяющиеся кровотечения; потеря обоняния.

Если вы ответили "да" хотя бы на один из этих вопросов, нужно искать не аллергические причины насморка. Если вы видите у себя / ребенка сочетание признаков из двух списков, это означает, что нужно искать аллергию, и не аллергические причины.

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