Насморк не проходит: когда нужно идти к врачу

Часто насморк проходит самостоятельно в течение семи дней. Поэтому большинство людей этим не занимаются и не обращаются за помощью к медикам.

Но порой человеку трудно понять когда угроза здоровью серьезная и нужна помощь врача, а когда он может помочь себе самостоятельно.

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Врач-терапевт Лада Ступакова отмечает, что чаще всего врачи теряют пациентов именно из-за несвоевременности обращения.

В каких случаях насморк можно лечить самостоятельно

насморк острый, длится всего 5-7 дней,

выделения из носа прозрачные,

есть заложенность носа, но она уменьшается после использования сосудосуживающих капель,

потеря обоняния короткая (3-5 дней)

повышение температуры кратковременное (2-3 дня).

Когда нужно идти к врачу

насморк усиливается через 7 дней выделения из носа гнойные или с примесями крови появляется головная боль, распирания в области щек, лба, особенно при наклоне головы вниз сохраняется высокая или повышается температура тела появляется боль в ухе сохраняется заложенность носа, чихание, зуд в носу

Из-за чего насморк сложно вылечить:

бактериальные инфекции,

воспаление носовых пазух,

синуситы (гайморит, фронтит);

отит (воспаление уха)

В этих случаях нужна консультация ЛОР-врача с установлением диагноза и антибактериальной терапии.

Обратиться к медику нужно как можно быстрее, ведь бактериальные инфекции могут развиваться очень стремительно.

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