Насморк не проходит: когда нужно идти к врачу

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Насморк не проходит: когда нужно идти к врачу
Насморк не проходит: когда нужно идти к врачу / madame.lefigaro.fr

Часто насморк проходит самостоятельно в течение семи дней. Поэтому большинство людей этим не занимаются и не обращаются за помощью к медикам.

Но порой человеку трудно понять когда угроза здоровью серьезная и нужна помощь врача, а когда он может помочь себе самостоятельно.

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Врач-терапевт Лада Ступакова отмечает, что чаще всего врачи теряют пациентов именно из-за несвоевременности обращения.

В каких случаях насморк можно лечить самостоятельно

  • насморк острый, длится всего 5-7 дней,
  • выделения из носа прозрачные,
  • есть заложенность носа, но она уменьшается после использования сосудосуживающих капель,
  • потеря обоняния короткая (3-5 дней)
  • повышение температуры кратковременное (2-3 дня).

Когда нужно идти к врачу

  1. насморк усиливается через 7 дней
  2. выделения из носа гнойные или с примесями крови
  3. появляется головная боль, распирания в области щек, лба, особенно при наклоне головы вниз
  4. сохраняется высокая или повышается температура тела
  5. появляется боль в ухе
  6. сохраняется заложенность носа, чихание, зуд в носу

via GIPHY

Из-за чего насморк сложно вылечить:

  • бактериальные инфекции,
  • воспаление носовых пазух,
  • синуситы (гайморит, фронтит);
  • отит (воспаление уха)

В этих случаях нужна консультация ЛОР-врача с установлением диагноза и антибактериальной терапии.

Обратиться к медику нужно как можно быстрее, ведь бактериальные инфекции могут развиваться очень стремительно.

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