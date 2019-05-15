Насморк не проходит: когда нужно идти к врачу
Часто насморк проходит самостоятельно в течение семи дней. Поэтому большинство людей этим не занимаются и не обращаются за помощью к медикам.
Но порой человеку трудно понять когда угроза здоровью серьезная и нужна помощь врача, а когда он может помочь себе самостоятельно.
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Врач-терапевт Лада Ступакова отмечает, что чаще всего врачи теряют пациентов именно из-за несвоевременности обращения.
В каких случаях насморк можно лечить самостоятельно
- насморк острый, длится всего 5-7 дней,
- выделения из носа прозрачные,
- есть заложенность носа, но она уменьшается после использования сосудосуживающих капель,
- потеря обоняния короткая (3-5 дней)
- повышение температуры кратковременное (2-3 дня).
Когда нужно идти к врачу
- насморк усиливается через 7 дней
- выделения из носа гнойные или с примесями крови
- появляется головная боль, распирания в области щек, лба, особенно при наклоне головы вниз
- сохраняется высокая или повышается температура тела
- появляется боль в ухе
- сохраняется заложенность носа, чихание, зуд в носу
Из-за чего насморк сложно вылечить:
- бактериальные инфекции,
- воспаление носовых пазух,
- синуситы (гайморит, фронтит);
- отит (воспаление уха)
В этих случаях нужна консультация ЛОР-врача с установлением диагноза и антибактериальной терапии.
Обратиться к медику нужно как можно быстрее, ведь бактериальные инфекции могут развиваться очень стремительно.
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