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Настоящее количество больных: во Львове запустили экспериментальное тестирование на COVID-19

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Тестирование на коронавирус во Львове
Тестирование на коронавирус во Львове / 5.ua

Во Львове проводят экспериментальное тестирование на COVID-19, чтобы выяснить истинное количество больных. Особенность метода заключается в том, что его организуют с помощью социологической выборки.

Сначала с помощью вероятностного отбора выберут львовян, которые пройдут тестирование, написал один из организаторов проекта Степан Веселовский на своей странице Facebook.

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Далее участникам предложат пройти экспресс-тестирование в одном из городских учреждений здравоохранения, которое будет проводиться медицинскими работниками.

Начнут проект с проверки методов отбора жителей и их реакции на подобные мероприятия.

Для того чтобы обеспечить репрезентативность такого исследования, мы планируем привлечь к нему 400 жителей города. В таком случае максимальный показатель погрешности будет 5%,
– сказал Веселовский.

По его словам, это исследование даст понять общее количество больных в городе и какое количество людей болеет и остается невыявленным.

Если метод сработает, организаторы надеются перейти на регулярное проведение и ПЦР-тестирование.

По состоянию на 19 июля во Львовской области зафиксировали 1098 (+32 за предыдущие сутки) и 31 летальный случай.

Як відрізняються тести на коронавірус
Как отличаются тесты на коронавирус / инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Тесты на коронавирус Новости Львова Здоровье Лечение
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