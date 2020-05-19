Настоящее количество больных: во Львове запустили экспериментальное тестирование на COVID-19

Во Львове проводят экспериментальное тестирование на COVID-19, чтобы выяснить истинное количество больных. Особенность метода заключается в том, что его организуют с помощью социологической выборки.

Сначала с помощью вероятностного отбора выберут львовян, которые пройдут тестирование, написал один из организаторов проекта Степан Веселовский на своей странице Facebook.

Также на тему: Тесты на коронавирус: в Украине делают меньше всего тестов в Европе

Далее участникам предложат пройти экспресс-тестирование в одном из городских учреждений здравоохранения, которое будет проводиться медицинскими работниками.

Начнут проект с проверки методов отбора жителей и их реакции на подобные мероприятия.

Для того чтобы обеспечить репрезентативность такого исследования, мы планируем привлечь к нему 400 жителей города. В таком случае максимальный показатель погрешности будет 5%,

– сказал Веселовский.

По его словам, это исследование даст понять общее количество больных в городе и какое количество людей болеет и остается невыявленным.

Если метод сработает, организаторы надеются перейти на регулярное проведение и ПЦР-тестирование.

По состоянию на 19 июля во Львовской области зафиксировали 1098 (+32 за предыдущие сутки) и 31 летальный случай.



Как отличаются тесты на коронавирус / инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.