Научно доказано: черный шоколад помогает побороть депрессию
Потребление темного (горького) шоколада (содержание какао-бобов — выше 45 процентов) коррелирует с уменьшением симптомов депрессии.
Об этом говорится в результатах научного исследования на большой выборке. Как отмечается в научной публикации на Depression & Anxiety, среди тех, кто сообщил об употреблении темного шоколада, риск обнаружить симптомы, характерные для депрессии, на 70 процентов ниже, чем среди тех, кто не пробовал шоколад вообще.
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Для других видов шоколада никакой связи обнаружить не удалось.
Ученые проанализировали данные о 13 626 американцев старше 20 лет: для каждого из них были доступны данные о питании в течении двух суточных периодов с разницей в 3-10 дней. С начальной выборки более чем 20 тысяч людей исключили тех, кто страдает диабетом, а также людям с низким индексом массы тела.
Среди всех участников 11,1% (1332 человек) сообщили о потреблении шоколада в рамках двух суточных периодов: среди них 148 человек ели темный шоколад. С учетом побочных переменных связи между потреблением шоколада и уменьшением симптомов депрессии обнаружить не удалось.
Это заболевание, характеризующееся постоянным состоянием грусти и печали. Во время этого заболевания человек теряет интерес к любой работе, которая обычно приносила удовольствие, а также неспособность делать повседневные дела. Стоит подчеркнуть слово "постоянным" (не менее двух недель). Поскольку просто плохое настроение один раз в месяц с весомой или без на то причиной нельзя сразу называть депрессией.
При этом темный шоколад был связан с уменьшением симптомов на 70% по сравнению с теми, кто не ел шоколад вообще. Корреляция также сохранялась, когда в модели для ее оценки учитывалось потребление сахара.
Шоколад борется с симптомами депрессии
Ученые получили первое статистически значимое доказательство связи между потреблением темного шоколада и уменьшением симптомов депрессии на большой выборке. При этом следует уточнить, что пока можно говорить лишь о корреляции: для установления характера такой связи, необходимо провести дополнительные исследования.
- постоянное тревожное, подавленное или опустошенное состояние,
- раздражительность,
- чувство вины,
- чувство никчемности,
- безнадежность,
- потеря интереса к некогда любимым занятиям,
- утомляемость и отсутствие сил,
- замедленные движения или язык,
- или наоборот – беспокойство, нервная неусидчивость,
- сложность в принятии решений,
- плохая концентрация внимания,
- забывчивость,
- изменение пищевого поведения (переедание или отказ от пищи),
- проблемы со сном (бессонница, ранние подъемы, неспособность встать утром),
- нежелание выходить из дома,
- боли в различных частях тела и суицидальные мысли.
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