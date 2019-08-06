Научно доказано: черный шоколад помогает побороть депрессию

Потребление темного (горького) шоколада (содержание какао-бобов — выше 45 процентов) коррелирует с уменьшением симптомов депрессии.

Об этом говорится в результатах научного исследования на большой выборке. Как отмечается в научной публикации на Depression & Anxiety, среди тех, кто сообщил об употреблении темного шоколада, риск обнаружить симптомы, характерные для депрессии, на 70 процентов ниже, чем среди тех, кто не пробовал шоколад вообще.

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Для других видов шоколада никакой связи обнаружить не удалось.

Ученые проанализировали данные о 13 626 американцев старше 20 лет: для каждого из них были доступны данные о питании в течении двух суточных периодов с разницей в 3-10 дней. С начальной выборки более чем 20 тысяч людей исключили тех, кто страдает диабетом, а также людям с низким индексом массы тела.

Среди всех участников 11,1% (1332 человек) сообщили о потреблении шоколада в рамках двух суточных периодов: среди них 148 человек ели темный шоколад. С учетом побочных переменных связи между потреблением шоколада и уменьшением симптомов депрессии обнаружить не удалось.