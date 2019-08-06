Научно доказано: черный шоколад помогает побороть депрессию

128 Читати новину українською
Шоколад помогает вылечить депрессию
Шоколад помогает вылечить депрессию / pixabay.com

Потребление темного (горького) шоколада (содержание какао-бобов — выше 45 процентов) коррелирует с уменьшением симптомов депрессии.

Об этом говорится в результатах научного исследования на большой выборке. Как отмечается в научной публикации на Depression & Anxiety, среди тех, кто сообщил об употреблении темного шоколада, риск обнаружить симптомы, характерные для депрессии, на 70 процентов ниже, чем среди тех, кто не пробовал шоколад вообще.

Читайте также: Нашли неожиданную пользу красного вина

Для других видов шоколада никакой связи обнаружить не удалось.

Ученые проанализировали данные о 13 626 американцев старше 20 лет: для каждого из них были доступны данные о питании в течении двух суточных периодов с разницей в 3-10 дней. С начальной выборки более чем 20 тысяч людей исключили тех, кто страдает диабетом, а также людям с низким индексом массы тела.

via GIPHY

Среди всех участников 11,1% (1332 человек) сообщили о потреблении шоколада в рамках двух суточных периодов: среди них 148 человек ели темный шоколад. С учетом побочных переменных связи между потреблением шоколада и уменьшением симптомов депрессии обнаружить не удалось.

 
Депрессия – что это?

Это заболевание, характеризующееся постоянным состоянием грусти и печали. Во время этого заболевания человек теряет интерес к любой работе, которая обычно приносила удовольствие, а также неспособность делать повседневные дела. Стоит подчеркнуть слово "постоянным" (не менее двух недель). Поскольку просто плохое настроение один раз в месяц с весомой или без на то причиной нельзя сразу называть депрессией.

При этом темный шоколад был связан с уменьшением симптомов на 70% по сравнению с теми, кто не ел шоколад вообще. Корреляция также сохранялась, когда в модели для ее оценки учитывалось потребление сахара.

Шоколад бореться з симптомами депресії
Шоколад борется с симптомами депрессии

Ученые получили первое статистически значимое доказательство связи между потреблением темного шоколада и уменьшением симптомов депрессии на большой выборке. При этом следует уточнить, что пока можно говорить лишь о корреляции: для установления характера такой связи, необходимо провести дополнительные исследования.

 
Депрессия – симптомы
  • постоянное тревожное, подавленное или опустошенное состояние,
  • раздражительность,
  • чувство вины,
  • чувство никчемности,
  • безнадежность,
  • потеря интереса к некогда любимым занятиям,
  • утомляемость и отсутствие сил,
  • замедленные движения или язык,
  • или наоборот – беспокойство, нервная неусидчивость,
  • сложность в принятии решений,
  • плохая концентрация внимания,
  • забывчивость,
  • изменение пищевого поведения (переедание или отказ от пищи),
  • проблемы со сном (бессонница, ранние подъемы, неспособность встать утром),
  • нежелание выходить из дома,
  • боли в различных частях тела и суицидальные мысли.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
8 августа
438
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Здоровое питание Психология Депрессия
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лептоспироз: симптомы, лечение и профилактика
7 августа 20:42 Лептоспироз: симптомы, лечение и профилактика
10009
Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
6 августа 13:42 Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
Юліана Вінтюк 66691
Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
5 августа 18:42 Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
Оксана Вербіцька 14895
Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
2 августа 13:47 Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
Ірина Полицька 23596
Топ-6 мифов о грудном вскармливании: что необходимо знать
1 августа 14:46 Топ-6 мифов о грудном вскармливании: что необходимо знать
Настя Сукач 348
Новости
Больше новостей
Залиште відгук