Научно доказано: вегетарианство поможет жить дольше

Растительное питание снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей среднего возраста.

Новое исследование, опубликованное в журнале Американской кардиологической ассоциации. Ранее ученые уже пришли к выводу, что рацион, состоящий из овощей, бобовых, орехов и цельнозерновой продуктов, уменьшает вероятность заболеть сердечной недостаточностью на 40%. Вегетарианская же диета снижает риск смерти от сердечных заболеваний на тот же процент.

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Ученые собрали данные 12 168 человек среднего возраста – они участвовали в исследовании риска развития атеросклероза с 1987 по 2016 год. Результаты показали, что вероятность столкнуться с сердечно-сосудистым заболеванием (инфаркт миокарда, инсульт, сердечная недостаточность) на 16% меньше у людей, которые питаются преимущественно растительными продуктами.

У тех тех, у кого в рационе было больше растительной пищи, была на 25% снижена смертность по всем причинам и на 32% – сердечно-сосудистая смертность. При этом полностью отказываться от продуктов животного происхождения не обязательно.

Главный научный и медицинский работник Американской кардиологической ассоциации Мариэлла Джесап не принимала участия в исследовании, но также отмечает, что рацион должен не просто состоять из растительной пищи, но и быть богатым питательными веществами и не содержать много сахаров, натрия (соли), холестерина, насыщенных и трансжиров.

Растительная диета снижает риск смерти на 32%

Например, лучше выбирать необработанные свежие фрукты, овощи и злаки вместо картофеля фри и пиццы из цветной капусты с сыром, которые хотя и являются растительными, но имеют низкую питательную ценность и насыщены натрием.

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