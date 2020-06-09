Ученые подтвердили, что защита глаз в сочетании с другими методами профилактики значительно снижает риск заражения коронавирусом.

Социальная дистанция играет наибольшую роль в уменьшении риска распространения COVID-19. Но защитные очки или щитки для лица могут уменьшить уровень заражения с 16% до 6%, сообщает The Lancet.

Напомним, В Италии возбудитель коронавирус обнаружили в глазах больной пациентки

ВОЗ поддержала международную исследовательскую команду, которая проанализировала 44 исследования в 26 странах и на 6 континентах с марта по май 2020 года.

Защита глаз может принести дополнительные преимущества,

– заявил в пресс-релизе главный автор исследования Холгер Шунеманн, содиректор Центра сотрудничества ВОЗ по инфекционным болезням, методов исследований и рекомендаций.

Пока все организации советуют защищать глаза прежде всего врачам, медработникам и другому персоналу, который контактирует с больными. Но этот метод защиты может быть полезным и для тех, кто работает с большим количеством людей, например, кассиры в продуктовых магазинах.

Очки не только могут уберечь глаза от вирусных аэрозольных частиц, а и выступают в роли дополнительного барьера, чтобы люди "на автомате" не касались глаз.

Люди должны научиться не прикасаться к глазам, носу и рту, поэтому исследователи рекомендуют сочетать ношение защитной маски с любыми очками.

Исследовательская группа рекомендовала и другие шаги для замедления распространения коронавируса, такие как мытье рук и личная гигиена.