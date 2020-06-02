Специалистам из США и Австралии удалось найти на Земле место с "первозданным" воздухом. В нем полностью отсутствуют признаки аэрозольного загрязнения, которое возникло в результате деятельности человечества.

Исследователи из факультета атмосферных наук Университета штата Колорадо и их коллеги из Австралии нашли место с чистейшим воздухом на Земле, сообщает PNAS.

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Чистейший воздух обнаружили в пограничном слое атмосферы, а именно на уровне нижних облаков над Южным океаном.

Сейчас трудно найти место, не тронутое деятельностью человека. Поэтому ученые предполагали, что воздух в атмосфере над отдаленным Южным океаном, который омывает Антарктиду, будет наименее подвержен антропогенному фактору и пыли с континентов.

Как проводилось исследование

Ученые работали на исследовательском судне по программе SOCRATES и на протяжении всего маршрута (с юга от Тасмании до льдов Антарктики) брали пробы воздуха в морском пограничном слое, с нижней части атмосферы над океаном.

С помощью секвенирования ДНК, отслеживания источника и обратных траекторий ученые определяли происхождение микроорганизмов в воздухе. Они выяснили, что над Южным океаном бактерии были чисто "морскими", то есть попадали в атмосферу в результате брызг волн.

Исследователи отметили, что воздух над океаном был настолько чистым, что они даже не обнаружили достаточного количества ДНК для работы.

Аэрозоли, которые контролируют свойства облаков над Южным океаном, тесно связаны с биологическими процессами в нем, а Антарктида, пожалуй, изолирована от распространения микроорганизмов с южных континентов. В целом это говорит о том, что Южный океан – одно из немногих мест на Земле, на которое антропогенная деятельность оказала минимальное влияние,

– сказал один из авторов исследования Томас Хилл.

Ученые уверены в чистоте эксперимента, ведь на каждом этапе они крайне осторожно анализировали пробы воздуха и делали все для предотвращения загрязнения бактериальной ДНК в лаборатории и реагентах.