Британские врачи констатируют, что интерес людей к спиртному в последнее время возрос в связи с пандемией коронавируса и усилением стресса. Поэтому проблема алкогольной зависимости приобрела особую актуальность.

Разрешенные дозы алкоголя

Руководитель организации Alcohol Change UK Ричард Пайпер назвал нынешний норматив умеренного потребления алкоголя – 14 единиц в неделю, пишет Daily Mail.

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Каждая единица – это 10 миллилитров чистого спирта, что эквивалентно 300 миллилитрам пива или порции крепкого алкоголя, что имеет 25 миллилитров. Стандартный бокал вина равен 1,5 единицы.

Как понять, что ты алкоголик

Тем, кто употребляет спиртные напитки, британские медики советуют пить так, чтобы в течение недели между единицами алкоголя возникал как можно больший разрыв. Неспособность делать паузы может быть одним из сигналов алкоголизма.



Алкоголики не могут без алкоголя / Фото unsplash

Чтобы понять, зависимы ли вы, попробуйте провести несколько дней без алкоголя. Если вы понимаете, что не можете отказаться от спиртного на один или два дня – это практически стопроцентно является признаком серьезной зависимости,

– считают эксперты.

Что вызывает алкоголизм

Специалисты указывают на то, что триггерами усиливающегося пьянства могут быть стресс и беспокойство, поэтому важно обладать навыками, помогающими легче переносить рутину.

Врачи отметили, что сегодня существуют специальные приложения для смартфонов, которые помогают контролировать количество выпитого. Тем, кто намерен отказаться от спиртного, они рекомендуют пройти детоксикационный курс, а также психологическую реабилитацию.