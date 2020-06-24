Китайским специалистам удалось выяснить, что начальные симптомы коронавируса у детей и взрослых заметно отличаются.

Основные симптомы начальной стадии коронавирусной инфекции у детей перечислили в публикации еженедельного журнала Plos Medicine.

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По их словам, на начальном этапе болезнь чаще всего сопровождается лихорадкой и сильным кашлем.

Симптомы коронавируса у детей

лихорадка,

сильный кашель,

диарея,

рвота.

Как проходило исследование

Группа педиатров из четырех медучреждений Западного Китая в течение месяца наблюдала за детьми в возрасте до 12 лет. За это время врачи осмотрели 20 девочек и 14 мальчиков. Выяснилось, что у 76% инфицированных коронавирусом выявлялась лихорадка (у взрослых этот симптом наблюдается только в 44% случаев).

Кроме того, 62% юных пациентов страдали сильным кашлем (у взрослых он встречается в 64%), а еще 12% – диареей и рвотой (у 5% взрослых). Специалисты уточнили, что проблемы с легкими у несовершеннолетних появляются значительно позже.

Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала