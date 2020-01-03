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Назвали 4 продукта, которые спасут от похмелья

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Как побороть похмелье / unsplash.com

Американские эксперты назвали 4 неожиданных продукта, которые помогут чувствовать себя лучше на следующее утро после шумной вечеринки.

Во время похмелья даже мысли о еде способны вызвать неприятные ощущения. Однако именно пища помогает быстро восстановиться, пишут эксперты сайта the HealthSite.com.

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"Вы можете не хотеть ничего есть, когда у вас похмелье. Но правильная еда может позволить вам чувствовать себя лучше, а некоторые продукты и вовсе избавляют от похмелья", – констатировали эксперты.

Какая еда ослабляет похмелье?

Яйца. Они содержат аминокислоты, в частности, аминокислоту цистеин, которая полезна для оздоровления печени. Употребление яиц эффективно уменьшает симптомы похмелья, отмечают специалисты.

Їжа допоможе побороти похмілля
Еда поможет побороть похмелье \ unsplash.com

Томатный сок. Его питье не только дает организму воду, которая необходима при похмелье, – но и полезные вещества, которые организм теряет при злоупотреблении спиртными напитками. А присутствующая в напитке фруктоза помогает избавляться от остатков алкоголя.

Мед. Он является эффективным средством от похмелья, говорят эксперты. Несколько ложек меда удивят вас своим быстрым восстановительным действием.

Шоколад. Еще один неожиданный борец с похмельем. Он содержит калий, который может эффективно бороться с воздействием алкоголя. Просто откусывайте в течение всего утра понемногу от плитки шоколада – это поможет быстро вернуться в хорошую форму.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Алкоголь Лечение Здоровое питание
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