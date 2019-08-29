Назвали алкогольный напиток, который полезен для кишечника

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Какой алкогольный напиток полезен для кишечника
Какой алкогольный напиток полезен для кишечника / visitroanokeva.com

Хорошая новость для любителей красного вина – британские исследователи обнаружили, что умеренное потребление этого напитка хорошо влияет на пищеварительную систему.

Ученые из Королевского колледжа Лондона изучили воздействие спиртных напитков на 916 участниках, пишет научный журнал Gastroenterology.

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Они проанализировали влияние пива, сидра, красного и белого вина на состояние кишечного микробиома.

 
Микробиом – что это?

Это совокупность микроорганизмов. Она играет важную роль в работе организма и, в частности, пищеварения. Если не соблюдается баланс между "хорошими" и "плохими" микроорганизмами, то будут негативные последствия. К примеру, снижение иммунного ответа, набор лишнего веса или повышенный уровень холестерина.

Ученые обнаружили, что микробиом тех, кто пьет красное вино, был более разнообразным, чем у тех, кто выбирает другие виды спиртного.

Результат был похож в трех разных группах: у испытуемых из Великобритании, США и Нидерландов.

Связь хранилась и не исчезала при учете других факторов: веса, регулярного питания, возраста и социально-экономического статуса участников.

via GIPHY

Умеренное потребление красного вина благоприятно действует на кишечную микрофлору. Любители вина меньше склонны к набору лишнего веса и накоплению "плохого" холестерина.

Ученые предполагают, что дело в большом количестве полифенолов в красном вине.

 
Полифенолы – что это?

Это сложные вещества, которые есть в фруктах, овощах и травах. Эти соединения известны различными полезными свойствами и, в частности, служат питательной средой для микроорганизмов, присутствующих в кишечнике.

То, что у поклонников красного вина реже наблюдались ожирение и высокий уровень "плохого" холестерина, исследователи связывают с косвенным влиянием улучшенного состава микробиома.

Вино положительно влияет на кишечник, если его потреблять в умеренном количестве один раз в две недели.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь исследования Желудочно-кишечный тракт Алкоголь
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