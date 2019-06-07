Назвали анализ крови, который не стоит сдавать на голодный желудок

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Назвали анализ крови, который не стоит сдавать на голодный желудок
Назвали анализ крови, который не стоит сдавать на голодный желудок / alzheimers.net

Перед сдачей крови на холестерин не обязательно голодать. Уровни холестерина и липидов при сборе образцов крови натощак были аналогичны тем, кто потреблял пищу перед сдачей крови

К такому выводу пришли ученые из Университета и Женской больницы, Гарвардской медицинской школы и Имперского колледжа, пишет журнал JAMA Internal Medicine.

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В исследовании приняли участие около 8 тысяч пациентов. Все добровольцы сдали кровь на анализ на определение уровня липидов и холестерина. Они также проходили опрос, был ли у участников прием пищи перед сдачей теста.

Все участники наблюдались в течение 3,3 лет на наличие основных коронарных заболеваний (сердечные приступы, смертельные ишемические болезни сердца) и атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний (сердечные приступы, инсульт и связанные с ними смерти).

Участники, которые потребляли пищу перед сдачей анализов, имели умеренно более высокие уровни триглицеридов, но уровни холестерина у них были как у респондентов, которые воздержались от еды.

В группе здоровых респондентов и в группе риска сердечно-сосудистых заболеваний различий в уровнях липидов при потреблении пищи до сдачи крови и голодания не обнаружили.

В группе риска сердечно-сосудистых болезней показатели уровней липидов были одинаковыми.

По словам исследователей, для некоторых пациентов, особенно в пожилом возрасте, или тех, кто страдает диабетом, голодание может быть опасным перед сдачей анализа на холестерин.

Результаты исследования утверждают: нет нужды ограничивать свой рацион питания перед тем, как сдавать кровь на уровень холестерина.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Сердечно-сосудистые заболевания исследования
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