Назвали болезнь, которая возникает из-за тяжелой умственной работы

Французские исследователи обнаружили, что у тех женщин, которые оценивали свою работу как умственно тяжелую, риск развития диабета второго типа значительно выше, чем у других женщин.

В эксперименте приняли участие более 70 тысяч женщин, пишет European Journal of Endocrinology.

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Исследователи из Университета Париж-Сакле наблюдали за ними в течение 19 лет.

В течение периода наблюдений диабет второго типа зарегистрировали в 4187 участниц. Ученые выяснили, что среди женщин, которые оценивали свою работу как "умственно тяжелую", риск развития диабета был на 54% выше, чем среди женщин, которые оценили свою работу значительно ниже.

Эта связь наблюдалась независимо от других факторов, включая нездоровый образ жизни, семейную историю заболеваний, курение и физическую активность. При этом ученые обнаружили взаимосвязь между индексом массы тела и тяжелой умственной работой. Эта связь была сильнее среди женщин без лишнего веса.

По мнению ученых, результаты эксперимента свидетельствуют о пагубном влиянии стресса на женский организм.

Диабет 2-типа – что это? Или инсулинозависимый диабет. Это хроническое заболевание, при котором нарушается обмен веществ. В крови увеличивается содержания глюкозы (гипергликемия), что происходит вследствии недостатка выработки инсулина. То есть, клетки организма становятся невосприимчивыми к гормону инсулину.