Назвали диету, которая повышает эффективность лечения рака

Низко углеводная кетогенная диета с высоким содержанием жиров повышает эффективность лекарств против рака. Такое открытие имеет важное значение для клинических исследований противораковых препаратов нового поколения.

New Atlas пишет об исследовании эффективности кето-диеты и почему жирная пища поможет побороть рак.

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Кетогенная диета – важный момент лечения

Диета отличается малым содержанием углеводов и повышенной жирностью, что считают полезным для организма при некоторых заболеваниях.

Кетогенная диета – что это? Кетогенная диета – это диета с очень высоким содержанием жира, умеренным содержанием белка и очень низким содержанием углеводов.



Придерживаясь этой диеты, 75% калорий поступают из жира, 20% калорий из белка, и около 5% калорий из углеводов.

Ученые изучали терапевтическое действие кето-диеты на развитие многих неврологических заболеваний, в частности на ход аутизма, рассеянного склероза, болезни Паркинсона, шизофрении.



Ученые исследовали эффективность кето-диеты для онкобольных

Однако, теперь, они решили испытать кето-питание при онкологии и достигли удивительных результатов.

Сейчас проводят клинические испытания противоракового препарата, который блокирует фермент РИЗК, предназначенный для остановки роста опухоли.

Однако, результаты оказались неутешительными. Отключая РИЗК, препарат повышал уровень инсулина в крови. Ученые продолжили искать способ моделирования уровня инсулина.

Жирная пища помогает контролировать уровень инсулина



Жирная пища усиливает действие лечения

Выяснилось, что кетогенная диета, которая уже несколько лет тестируется как способ контроля за уровнем инсулина, оказалась эффективным способом повышения действия этого противоракового препарата.

Ученые также утверждают, что кето-диета может быть и вредной при онкологии, если не будет применяться дополнительное лечение.

Исследователи протестировали диету на грызунах с различными видами рака без применения соответствующего лечения, в результате чего рост опухоли или не менялся, или даже ускорялся.

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