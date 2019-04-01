Назвали две причины, по которым чаще всего возникает рак
Австралийские ученые отмечают: что избыточный вес и ожирение, а также регулярное употребление алкоголя может привести к раку молочной железы.
Они проанализировали состояние здоровья 200 тысяч женщин, пишет Medical Express. Ученые оценили, как изменение поведения может предотвратить возникновение этого вида рака.
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Наиболее частой причиной возникновения рака молочной железы в будущем является ожирение. Избыточный вес может привести к 17 тысячам случаев онкозаболевания.
Регулярное употребление алкоголя является вторым крупнейшим фактором – 13% случаев рака молочной железы приходится на период до менопаузы и 6% после менопаузы. То есть, алкоголь приведет 11 тысячам новых случаев рака в течение следующих 10 лет.
По словам медиков, увеличить риск заболевания может один алкогольный напиток ежедневно.
Также в 7% онкологию вызвали гормональные препараты, применявшиеся во время менопаузы в течение пяти лет.
- ранняя менструация (до 12 лет);
- поздняя менопауза;
- рождаемость первого ребенка после 35 лет, или женщины, которые вообще никогда не рожали;
- наличие мастопатии (доброкачественного заболевания молочной железы);
- ожирение;
- сахарный диабет;
- гипертоническая болезнь;
- плохая экология;
- стрессы;
- вредные привычки (курение и злоупотребление алкоголем).
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