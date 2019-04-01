Назвали две причины, по которым чаще всего возникает рак

Австралийские ученые отмечают: что избыточный вес и ожирение, а также регулярное употребление алкоголя может привести к раку молочной железы.

Они проанализировали состояние здоровья 200 тысяч женщин, пишет Medical Express. Ученые оценили, как изменение поведения может предотвратить возникновение этого вида рака.

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Наиболее частой причиной возникновения рака молочной железы в будущем является ожирение. Избыточный вес может привести к 17 тысячам случаев онкозаболевания.

Регулярное употребление алкоголя является вторым крупнейшим фактором – 13% случаев рака молочной железы приходится на период до менопаузы и 6% после менопаузы. То есть, алкоголь приведет 11 тысячам новых случаев рака в течение следующих 10 лет.

По словам медиков, увеличить риск заболевания может один алкогольный напиток ежедневно.

Также в 7% онкологию вызвали гормональные препараты, применявшиеся во время менопаузы в течение пяти лет.

Рак молочной железы – причины возникновения ранняя менструация (до 12 лет);

поздняя менопауза;

рождаемость первого ребенка после 35 лет, или женщины, которые вообще никогда не рожали;

наличие мастопатии (доброкачественного заболевания молочной железы);

ожирение;

сахарный диабет;

гипертоническая болезнь;

плохая экология;

стрессы;

вредные привычки (курение и злоупотребление алкоголем).

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