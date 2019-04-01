Назвали две причины, по которым чаще всего возникает рак

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Из-за чего чаще всего возникает рак
Из-за чего чаще всего возникает рак / unsplash.com

Австралийские ученые отмечают: что избыточный вес и ожирение, а также регулярное употребление алкоголя может привести к раку молочной железы.

Они проанализировали состояние здоровья 200 тысяч женщин, пишет Medical Express. Ученые оценили, как изменение поведения может предотвратить возникновение этого вида рака.

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Наиболее частой причиной возникновения рака молочной железы в будущем является ожирение. Избыточный вес может привести к 17 тысячам случаев онкозаболевания.

Регулярное употребление алкоголя является вторым крупнейшим фактором – 13% случаев рака молочной железы приходится на период до менопаузы и 6% после менопаузы. То есть, алкоголь приведет 11 тысячам новых случаев рака в течение следующих 10 лет.

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По словам медиков, увеличить риск заболевания может один алкогольный напиток ежедневно.

Также в 7% онкологию вызвали гормональные препараты, применявшиеся во время менопаузы в течение пяти лет.

 
Рак молочной железы – причины возникновения
  • ранняя менструация (до 12 лет);
  • поздняя менопауза;
  • рождаемость первого ребенка после 35 лет, или женщины, которые вообще никогда не рожали;
  • наличие мастопатии (доброкачественного заболевания молочной железы);
  • ожирение;
  • сахарный диабет;
  • гипертоническая болезнь;
  • плохая экология;
  • стрессы;
  • вредные привычки (курение и злоупотребление алкоголем).

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Онкозаболевания
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