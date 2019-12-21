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Назвали еще один способ профилактики рака груди

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Как уменьшить риск рака груди / unsplash.com

Специалисты Американского онкологического общества назвали способ избежать рака молочной железы. Оказалось, что риск заболевания снижается при потере лишнего веса.

Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert.

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Как проходило исследование?

Ученые проанализировали данные о 180 тысячах женщин в возрасте 50 лет и старше, которые приняли участие в десяти различных исследованиях. Их вес оценивался трижды в течение десяти лет: в начале исследования, через четыре года и через пять.

Результаты исследования

Результаты показали, что у женщин, которые потеряли вес и не набрали, риск развития рака молочной железы был ниже, чем у тех, у кого вес не менялся.

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Потеря веса уменьшает риск рака груди / teleradiologia.ru

Женщины, которые потеряли 2-4,5 килограмма, на 13% реже болели раком. Снижение веса на 4,5-9 килограмм способствовало уменьшению риска на 16%, а потеря более девяти килограммов – на 26%. У тех, кто похудел на девять килограммов и набрал потерянный вес, риск развития опухолей также немного снижался.

Почему это важно?

Рак молочной железы является одним из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин. Чаще всего он развивает устойчивость к терапии и переходит в трудноизлечимые формы.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Женское здоровье Профилактика заболеваний Онкозаболевания Ожирение
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