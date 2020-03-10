Назвали еще одну категорию людей, для которых очень опасен коронавирус

Нынешняя эпидемия коронавируса – подходящий момент для того, чтобы отказаться от сигарет. Болезнь значительно более смертоносная для курильщиков.

Поэтому их призывают как можно скорее отказаться от своей вредной привычки для того, чтобы не заразиться коронавирусом, пишет Daily Mail Australia.

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Дело в том, что люди, которые имеют какие-либо проблемы с легкими особенно уязвимы перед инфицированием и смертью от вируса. Курильщики рискуют очень серьезно заболеть, ведь оболочка их легких уязвима, и они имеют больше рецепторов, к которым присоединяются частицы вируса. Такое мнение высказал известный австралийский ученый Норман Сван (Norman Swan).

Китайский вирус также угрожает людям с болезнями сердца и диабетикам. В Австралии недавно завершились массовые лесные пожары, и стало известно, что добровольцы, которые активно участвовали в их тушении, имеют повышенный риск заражения коронавирусом, поскольку дым негативно влиял на легкие. В группу риска попали 17 тысяч добровольцев.

Главное о Covid-19

По состоянию на 10 марта на китайский коронавирус количество заболевших возросло до 114 452 человек, из них умерли – более 4 тысяч человек. Выздоровели 62 тысяч человек.

Коронавирус распространился на все европейские страны, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зафиксировали в Италии – более 9 тысяч человек.

В остальном мире больше всего от коронавируса страдают в Китае, где его впервые обнаружили, а также в Южной Корее и Иране.

Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.

Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили и в Украине. Заболел черновчанин, который путешествовал по Италии. Сейчас он получает необходимое лечение.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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