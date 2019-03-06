Назвали еще одну опасность сахара и газированных напитков

Эксперты из Американской академии неврологии обнаружили, что употребление сахара и сладких напитков может увеличивать тяжесть симптомов рассеянного склероза.

При этом заболевании поражается центральная нервная система, пишет EurekAlert!.

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В исследовании приняли участие 135 человек с диагнозом "рассеянный склероз". Добровольцев попросили указать, чем они питаются.

Рассеянный склероз – симптомы резкое снижение двигательной активности;

невнятная, нечленораздельная речь;

снижение рефлекторной деятельности;

боль и ломота в теле;

нарушение работы мочеполовой системы;

падение зрения, двоение или размытость;

импотенция у мужчин;

повышенная утомляемость;

нарушение координации;

онемение по всему телу;

снижение чувствительности.

Ученые проанализировали, насколько рацион питания каждого участника был близок к диете DASH (англ. Dietary Approaches to Stop Hypertension).

DASH рекомендуют для профилактики высокого кровяного давления. Диета содержит цельное зерно, фрукты, овощи, нежирные молочные продукты, постное мясо, курицу, рыбу, а также орехи и бобы.

Специалисты оценили инвалидность добровольцев по 10-балльной шкале. 30 человек страдали от тяжелой инвалидности.

Результаты исследования показали, что употребление в день 290 калорий в виде сладких напитков увеличивало риск тяжелой инвалидности в 5 раз. Это примерно два сладких напитка каждый день. Ученые сравнили эти данные с теми, кто редко пил такие напитки.

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