Назвали еще одну опасность сахара и газированных напитков
Эксперты из Американской академии неврологии обнаружили, что употребление сахара и сладких напитков может увеличивать тяжесть симптомов рассеянного склероза.
При этом заболевании поражается центральная нервная система, пишет EurekAlert!.
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В исследовании приняли участие 135 человек с диагнозом "рассеянный склероз". Добровольцев попросили указать, чем они питаются.
- резкое снижение двигательной активности;
- невнятная, нечленораздельная речь;
- снижение рефлекторной деятельности;
- боль и ломота в теле;
- нарушение работы мочеполовой системы;
- падение зрения, двоение или размытость;
- импотенция у мужчин;
- повышенная утомляемость;
- нарушение координации;
- онемение по всему телу;
- снижение чувствительности.
Ученые проанализировали, насколько рацион питания каждого участника был близок к диете DASH (англ. Dietary Approaches to Stop Hypertension).
DASH рекомендуют для профилактики высокого кровяного давления. Диета содержит цельное зерно, фрукты, овощи, нежирные молочные продукты, постное мясо, курицу, рыбу, а также орехи и бобы.
Специалисты оценили инвалидность добровольцев по 10-балльной шкале. 30 человек страдали от тяжелой инвалидности.
Результаты исследования показали, что употребление в день 290 калорий в виде сладких напитков увеличивало риск тяжелой инвалидности в 5 раз. Это примерно два сладких напитка каждый день. Ученые сравнили эти данные с теми, кто редко пил такие напитки.
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