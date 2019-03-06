Назвали еще одну опасность сахара и газированных напитков

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Чем опасны газированные напитки
Чем опасны газированные напитки / unsplash.com

Эксперты из Американской академии неврологии обнаружили, что употребление сахара и сладких напитков может увеличивать тяжесть симптомов рассеянного склероза.

При этом заболевании поражается центральная нервная система, пишет EurekAlert!.

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В исследовании приняли участие 135 человек с диагнозом "рассеянный склероз". Добровольцев попросили указать, чем они питаются.

 
Рассеянный склероз – симптомы
  • резкое снижение двигательной активности;
  • невнятная, нечленораздельная речь;
  • снижение рефлекторной деятельности;
  • боль и ломота в теле;
  • нарушение работы мочеполовой системы;
  • падение зрения, двоение или размытость;
  • импотенция у мужчин;
  • повышенная утомляемость;
  • нарушение координации;
  • онемение по всему телу;
  • снижение чувствительности.

Ученые проанализировали, насколько рацион питания каждого участника был близок к диете DASH (англ. Dietary Approaches to Stop Hypertension).

DASH рекомендуют для профилактики высокого кровяного давления. Диета содержит цельное зерно, фрукты, овощи, нежирные молочные продукты, постное мясо, курицу, рыбу, а также орехи и бобы.

via GIPHY

Специалисты оценили инвалидность добровольцев по 10-балльной шкале. 30 человек страдали от тяжелой инвалидности.

Результаты исследования показали, что употребление в день 290 калорий в виде сладких напитков увеличивало риск тяжелой инвалидности в 5 раз. Это примерно два сладких напитка каждый день. Ученые сравнили эти данные с теми, кто редко пил такие напитки.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье исследования Лечение
Источник: 24 Канал
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