Назвали еще одну опасность высокого давления

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Назвали еще одну опасность высокого давления
Назвали еще одну опасность высокого давления / medicalnewstoday.com

Американские исследователи обнаружили, что высокое кровяное давление ускоряет снижение когнитивных способностей с возрастом.

Стойкое повышение кровяного давления – гипертензия – может привести к возникновению ряда заболеваний сердца, гипертоническому кризу и преждевременной смерти.

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Артериальная гипертензия – что это?

Это заболевание, при котором имеется стойкое повышение кровяного давления до величины 140/90 и выше. К артериальной гипертензии приводят такие болезни, как атеросклероз, сахарный диабет, заболевание щитовидной железы.

Ученые из Колумбийского университета проанализировали данные почти 11 тысяч взрослых из китайского исследования здоровья (CHARLS) в период с 2011 по 2015 год, пишет EurekAlert!.

Они оценивали влияние высокого кровяного давления и его лечение на снижение умственных способностей. Среди участников исследования были люди с высоким кровяным давлением, которые не проходили терапию, люди, которые проходят лечение и люди с нормальным давлением.

Для исследования ученые опросили участников о среде жизни, образовании, лечении. Их также попросили выполнить когнитивные тесты.

У людей похилого віку високий тиск негативно впливає на когнітивні здібності
У пожилых людей высокое давление негативно влияет на когнитивные способности

Оказалось, что участники в возрасте 55 лет и старше, которые имели высокое кровяное давление, показали более быстрый темп снижения когнитивных способностей по сравнению с участниками двух других групп.

При этом у тех, кто принимает необходимые лекарства, уровень снижения умственных способностей был такой же, как у людей с нормальным давлением.

Вывод: устойчивое повышение давления снижает когнитивные способности пожилых людей.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Лекарства Сердечно-сосудистые заболевания
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