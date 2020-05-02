Назвали фактор, от которого могут зависеть шансы на выздоровление от коронавируса

Ученые сравнили данные по заболеваемости и смертности в разных городах Китая и пришли к выводу о потенциальном воздействии селена на ход COVID-19. Основным источником этого жизненно важного микроэлемента является рацион. Известно, что селен влияет на работу иммунной системы и тяжесть некоторых вирусных заболеваний.

Об этом сообщила международная группа ученых, об этом пишет University of Surrey.

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Уровень селена в организме влияет на течение заболевания COVID-19

Исследование показывает потенциальную связь между уровнем селена в организме пациентов с COVID-19 и показателями лечения и смертности от коронавирусной инфекции.

Команда провела анализ медицинских данных пациентов с COVID-19 в различных провинциях Китая, который с учитом географических различий в составе почвы имеет как низкие показатели потребления селена, так и высокие. Уровень микроэлемента в почве влияет на количество селена в пищевой цепи. Основным источником селена для человека является его рацион.

Из предыдущих исследований известно, что уровень селена в организме влияет на тяжесть некоторых вирусных заболеваний. Например, у людей с ВИЧ селен замедляет наступление терминальной стадии СПИДа.

Селен – что это? Селен – это важный микроэлемент, который участвует в функционировании всего организма. Он входит в состав соединений, которые являются антиоксидантами (витамины А, С, Е), ведь защищает клетки от свободных радикалов.

Как проводили исследования

Исследователи сравнили данные статуса селена в различных провинциях Китая, чтобы проследить взаимосвязь с течением COVID-19. В городе Энши в провинции Хубэй уровень потребления селена среди населения самый высокий в Китае. Там показатель скорейшего выздоровления от COVID-19 был в три раза выше, чем в среднем по всем другим городам в провинции.

Затем ученые проанализировали статистику в провинции Хэйлунцзян, где потребление селена низкое. Уровень смертности от COVID-19 там оказался почти в 5 раз выше, чем в среднем в других провинциях за пределами Хубэй.

Есть значительная корреляция между статусом селена и течением COVID-19, однако важно пока не преувеличивать выводы,

– заявила соавтор исследования Кейт Беннет из Университета Суррея.

Работа ученых имеет ряд ограничений, поэтому для окончательных выводов необходимы более тщательные исследования.



Течение заболевания COVID-19 / Инфографика 24 канала

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