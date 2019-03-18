Назвали главные ошибки женщин в сексе

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5 ошибок женщины в сексе
5 ошибок женщины в сексе / bornrealist.com

Каждая женщина в жизни делала хотя бы одну ошибку в постели, за которую приходилось краснеть. Важно, чтобы эти ошибки не повторялись.

Сексолог психолог Екатерина Федорова назвала 5 основных ошибок женщины в сексе.

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Ошибка 1. Воспоминания о бывших

Нет ничего хуже ситауции чем тогда, когда женщина начинает вспоминать своих бывших во время секса. Иногда, пытаясь похвалить, мы сравниваем. Но мужчина в этот момент видит не похвалу, а образ того, кто был раньше.

Ошибка 2. Острые вопросы

Они могут возникать, как в процессе, так и после. Психолог советует женщинам, которым нужно поговорить о чем-то важном, не делать это во время секса. И лучше – за пределами спальни. Ведь так они просто убивают у мужчины желание продолжаться заниматься сексом.

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5 ошибок женщины в сексе

Ошибка 3. "А повторить?"

После секса некоторые женщины хотят продолжения. Но они забывают, что на перегрузку нужно время. Каждый мужчина по-разному может отреагировать на это. В большинстве, чем больше женщина давит – тем меньше желания.

Ошибка 4. Секс во время футбола

Если ваш муж заядлый болельщик, то, отвлекая его во время очень серьезного матча, вы рискуете. Рискуете тем, что он выберет футбол. Это касается вообще всех самых любимых занятий мужчины.

Ошибка 5. Комплексы

Скрывать свое тело в постели, по меньшей мере, глупо. Вы уже там, вы вместе, мужчина имеет острое желание вами овладеть – куда уж стесняться? Сексолог советует забыть о комплексах и наслаждаться моментом.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология Секс
Источник: 24 Канал
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