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Назвали главный фактор успешного восстановления после операций

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Ученые из США сделали неожиданные выводы о влиянии биоритмов организма на эффективность лекарственных препаратов, которые принимают пациенты после хирургического вмешательства. Ключевым фактором является время их приема.

Ученые из Университета Макгилла обнаружили, что гены суточных ритмов определяют эффективность действия медицинских препаратов. Выводы исследователей означают, что время приема противовоспалительных препаратов играет решающую роль при реабилитации.

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Лучший эффект может быть достигнут во время активных периодов биологических часов человека – в первой половине дня,
– доказали ученые.

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Выводам предшествовали исследования двух групп пациентов, проходивших реабилитацию после перелома голени. Первой группе участников давали противовоспалительные препараты утром, а второй – в течение дня. Реабилитация первой группы добровольцев прошла значительно быстрее, а показатели восстановления костей были выше.


Время приема препарата – ключевой фактор терапии / Фото: Unsplash

К тому же, ученые обнаружили различия в экспрессии более 500 генов, которые были связаны с процессами восстановления костной ткани.

Утренний прием противовоспалительных препаратов оказывает совсем другой эффект на организм человека в сравнении с хаотическим приемом лекарств,
– резюмировали авторы исследования.

Вероятной причиной замедленного восстановления во второй группе является работа остеобластов, восстанавливающих поврежденную костную ткань во второй половине дня и ночью.

Воспалительные послеоперационные процессы – часть реабилитации. Одни реакции способствуют быстрому восстановлению тканей, в то время как другие – оказывают разрушительный эффект для организма.

Следовательно, важно помогать организму тем, чтобы принимать лекарства в нужное время, не нарушая внутренние механизмы восстановления.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Лечение
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