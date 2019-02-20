Назвали идеальный возраст для воспитания музыкальных вкусов ребенка

Британские ученые обнаружили идеальный возраст для воспитания музыкальных вкусов ребенка – от 8 до 10 лет.

Исследователи из Университета Йорка изучили данные более 12 исследований, в целом они опросили более 2 тысяч родителей, пишет The Daily Telegraph.

Читайте также: Молочные зубы расскажут, будут ли у ребенка проблемы с психикой

Результаты опроса показали, что лучше всего дети прислушивались к советам, пока не достигали возраста 10 лет. А уже после этого возраста дети отдаляются от родителей и подвергаются влиянию сверстников.



Дети прислушивались к советам родителей по музыке в возрасте от 8 до 10 лет

Дети старше 10 лет положительно воспринимали рекомендации – так указали лишь 10% опрошенных.

Исследователи добавляют, что чаще всего на музыкальные вкусы пытались повлиять отцы, чем матери. Но статистика свидетельствует, что дети больше перенимали вкусы матерей (38%), чем вкусы отцов (30%).

По словам ученых, знакомство детей с различными музыкальными стилями является ключом к воспитанию в них хорошего вкуса в будущем.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.