Назвали идеальный возраст для воспитания музыкальных вкусов ребенка

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Назвали идеальный возраст для воспитания музыкальных вкусов ребенка
Назвали идеальный возраст для воспитания музыкальных вкусов ребенка / akspic.com

Британские ученые обнаружили идеальный возраст для воспитания музыкальных вкусов ребенка – от 8 до 10 лет.

Исследователи из Университета Йорка изучили данные более 12 исследований, в целом они опросили более 2 тысяч родителей, пишет The Daily Telegraph.

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Результаты опроса показали, что лучше всего дети прислушивались к советам, пока не достигали возраста 10 лет. А уже после этого возраста дети отдаляются от родителей и подвергаются влиянию сверстников.

Діти прислухалися до порад батьків щодо музики віком від 8 до 10 років
Дети прислушивались к советам родителей по музыке в возрасте от 8 до 10 лет

Дети старше 10 лет положительно воспринимали рекомендации – так указали лишь 10% опрошенных.

Исследователи добавляют, что чаще всего на музыкальные вкусы пытались повлиять отцы, чем матери. Но статистика свидетельствует, что дети больше перенимали вкусы матерей (38%), чем вкусы отцов (30%).

По словам ученых, знакомство детей с различными музыкальными стилями является ключом к воспитанию в них хорошего вкуса в будущем.

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Теги: Здоровье исследования Дети Психология
Источник: 24 Канал
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