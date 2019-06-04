Назвали ягоду, которая уменьшит риск развития болезней сердца и сосудов

Согласно исследованию, проведенному учеными из Университета Восточной Англии и Гарварда, употребление 150 граммов черники в день снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний до 15%.

Прежде, чем прийти к такому выводу, специалисты пытались выяснить, влияет ли черника на метаболический синдром, пишет Medicalxpress.

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Он содержит как минимум четыре фактора риска: высокое кровяное давление, высокий уровень сахара в крови, низкий уровень "хорошего холестерина" и высокий уровень триглицеридов.

Наличие метаболического синдрома значительно увеличивает риск сердечных заболеваний, инсульта и диабета. Для того, чтобы контролировать этот риск, часто назначают статины.

Ученые решили выяснить, может ли употребление в пищу черники помочь людям, которые уже есть в группе риска.

Во время своей работы команда экспертов исследовала влияние ежедневного употребления черники на здоровье 138 пациентов с избыточным весом и ожирением в возрасте от 50 до 75 лет в течение шести месяцев.

В ходе эксперимента участники были разделены на три группы, одна из которых получала плацебо, другая – 150 граммов (один стакан) сухих ягод в день, третья – 75 граммов (полстакана).

Исследование выявило, что употребление одной чашки черники в день приводило к стойкому улучшению сосудистой функции и артериальной жесткости. Это достаточно для того, чтобы уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 12-15%.

При этом в третьей группе никакой пользы для здоровья обнаружено не было.

По мнению ученых, это может быть связано с тем, что для людей с ожирением нужна увеличенная порция черники, по сравнению с теми, кто не имеет лишнего веса.

Исследователи подчеркнули, что черника и другие ягоды обязательно должны быть включены в рацион при терапии, направленной на снижение и профилактику риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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