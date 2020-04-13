Назвали, когда возможна вторая волна заражения COVID-19
Специалист из Шанхая уверен, что полностью победить болезнь не удастся, а после возвращения холодной погоды ситуация вновь может ухудшиться.
Вторая волна распространения коронавирусной инфекции наступит в ноябре. Такое мнение в интервью высказал руководитель группы экспертов по лечению пневмонии в Шанхае Чжан Вэньхун, сообщает издание Sina.
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Специалист объяснил свою позицию тем, что коронавирус более приспособлен к низким температурам, а потому есть вероятность, что зимой будет распространяться быстрее.
При этом Чжан Вэньхун выразил уверенность, что следующая волна будет не такой стремительной. Основные проблемы, по его словам, могут возникнуть в странах Африки и Южной Америки. Там система здравоохранения не обладает достаточными ресурсами для борьбы с болезнью.
Ранее специалист предположил, что глобальное распространение коронавируса прекратится ближе к июню, однако полностью победить болезнь в этом году не удастся.
Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала
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