Назвали, когда возможна вторая волна заражения COVID-19

Специалист из Шанхая уверен, что полностью победить болезнь не удастся, а после возвращения холодной погоды ситуация вновь может ухудшиться.

Вторая волна распространения коронавирусной инфекции наступит в ноябре. Такое мнение в интервью высказал руководитель группы экспертов по лечению пневмонии в Шанхае Чжан Вэньхун, сообщает издание Sina.

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Специалист объяснил свою позицию тем, что коронавирус более приспособлен к низким температурам, а потому есть вероятность, что зимой будет распространяться быстрее.

При этом Чжан Вэньхун выразил уверенность, что следующая волна будет не такой стремительной. Основные проблемы, по его словам, могут возникнуть в странах Африки и Южной Америки. Там система здравоохранения не обладает достаточными ресурсами для борьбы с болезнью.

Ранее специалист предположил, что глобальное распространение коронавируса прекратится ближе к июню, однако полностью победить болезнь в этом году не удастся.



Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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