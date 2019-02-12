Назвали лучшие виды спорта для вашего возраста

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Какими видами спорта и в каком возрасте лучше всего заниматься
Какими видами спорта и в каком возрасте лучше всего заниматься / unsplash.com

Для того, чтобы занятия спортом принесли пользу и удовольствие, необходимо учесть не только вкусы, но и ваш возраст.

Профессор физиотерапии Джули Бродерик из Тринити-колледжа в Дублине назвала лучшие виды спорта соответственно возрасту человека, пишет журнал The Conversation.

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Несмотря на то, что спорт уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, защищает от некоторых видов рака и помогает поддерживать психическое здоровье, вид спорта для 20-летнего человека не совсем полезен для 60-летнего.

В детстве

С помощью физических упражнений дети могут развиваться, укреплять свои мышцы, чувствовать себя увереннее и улучшают режим сна и бодрствования.

В этом возрасте детям важно попробовать разные виды спорта, чтобы лучше развить способности человека. Здесь нет ограничений в выборе вида физической активности. Но учтите: оставьте время на "свободную" физическую активность, то есть, на игру в парке или на детской площадке.

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В подростковом возрасте

В переходном от детства к юности возрасте у детей обычно уменьшается интерес к спорту. Однако именно физическая активность поможет не только иметь хорошую физическую форму, но и уменьшить стресс и избавиться от страхов, которые характерны для подростков.

Лучше всего для этого возраста – командные виды спорта. Это расширит круг общения подростка, научит его дисциплине, сохранит мотивацию во время занятий спортом. Если он не любит командные виды спорта, тогда стоит попробовать свои силы в плавании, гимнастике и легкой атлетике.

В 20 лет

По словам ученых, в этом возрасте человек может достичь самых лучших результатов в спорте. Можно попробовать такие виды спорта как регби, гребля, тяжелую и легкую атлетику. Лучше поочередно заниматься аэробными и силовыми упражнениями.

У 20 років спробуйте регбі, веслування, важку і легку атлетику
В 20 лет попробуйте регби, греблю, тяжелую и легкую атлетику

В 30 лет

Обычно в этом возрасте у людей сидячая работа и много забот, поэтому необходимо сохранить мышцы сильными, а сердечно-сосудистую систему здоровой.

Для этого необходимо заниматься короткими, но очень интенсивными тренировками. Последние известны как высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT-тренировки). К ним можно отнести велосипед, бег, лыжные гонки и плавание.

Женщинам, особенно после рождения ребенка, эксперты советуют делать упражнения Кегеля, которые направлены на укрепление и развитие мышц тазового дна. Старайтесь чередовать упражнения.

В 40 лет

Чтобы не набрать вес в этом возрасте, эксперты отмечают, что силовые тренировки – именно то, что нужно. Кроме этого, такие виды тренировок помогут замедлить потерю мышечной массы.

Если вы никогда не занимались силовыми упражнениями, тогда начните с гантелей, а после этого – занимайтесь на силовых тренажерах. Чтобы сохранить сердечно-сосудистую систему и укрепить мышцы, начните бегать и займитесь пилатесом.

У 40 років, щоб зміцнити м’язи – займіться пілатесом
В 40 лет, чтобы укрепить мышцы – займитесь пилатесом

В 50 лет

В этот период уменьшаются физические способности, поэтому, чтобы сохранить мышечную силу, необходимо дважды в неделю уделять внимание силовым упражнениям. Еще две тренировки посвятите кардиоупражнениям (быстрая ходьба или бег). Можно совместить эти упражнения с йогой, гимнастикой или такими, которые помогут развить баланс и равновесие.

В 60 лет

В этом возрасте увеличивается риск появления или обострения хронических болезней, поэтому исследователи советуют заниматься физической активностью.

Больше всего пользы в этот период принесут занятия бальными танцами. К тому же, две тренировки в неделю стоит посвятить несложным упражнениям на развитие силы и гибкости. Для этого может подойти аквааэробика. Не стоит забывать и о кардионагрузке – часто прогуливайтесь быстрым темпом.

Після 60 років двічі на тиждень займайтеся аквааеробікою
После 60 лет дважды в неделю занимайтесь аквааэробикой

В 70 лет и старше

Чтобы поддерживать когнитивные способности человека, необходимо не забывать о прогулках и несложных физических упражнениях. Однако перед этим проконсультируйтесь с врачом. Эксперты советуют постоянно поддерживать физическую активность.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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