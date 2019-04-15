Назвали лучший завтрак для людей с диабетом
Канадские ученые из Британской Колумбии назвала омлет идеальным завтраком для больных диабетом второго типа.
Они считают, что это блюдо помогает предотвратить выброс сахара в кровь и контролировать уровень глюкозы в течение дня, пишет Medical Express.
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В первый день добровольцы завтракали омлетом, а второй день - овсяной кашей с фруктами. Другие приемы пищи были разными.
Ученые закрепили специальные мониторы, которые контролировали уровень глюкозы в крови каждые 5 минут. Участники также сообщали о чувстве голода или же сытости и желании съесть что-то сладкое.
- Постоянное чувство голода.
- Хроническая усталость.
- Сухость кожи.
- Постоянная жажда.
- Замедленное заживление ран.
Исследователи выяснили, что завтрак с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров (омлет) не только помогает избежать выброс сахара в кровь сразу после приема пищи, но и стабилизирует уровень глюкозы весь день.
По словам ученых, то, что такой завтрак может управлять уровнем глюкозы в течение дня, является неожиданным для них.
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