Назвали лучший завтрак для людей с диабетом

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Назвали лучший завтрак для людей с диабетом
Назвали лучший завтрак для людей с диабетом / simplyrecipes.com

Канадские ученые из Британской Колумбии назвала омлет идеальным завтраком для больных диабетом второго типа.

Они считают, что это блюдо помогает предотвратить выброс сахара в кровь и контролировать уровень глюкозы в течение дня, пишет Medical Express.

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В первый день добровольцы завтракали омлетом, а второй день - овсяной кашей с фруктами. Другие приемы пищи были разными.

Ученые закрепили специальные мониторы, которые контролировали уровень глюкозы в крови каждые 5 минут. Участники также сообщали о чувстве голода или же сытости и желании съесть что-то сладкое.

 
Диабет – симптомы
  • Постоянное чувство голода.
  • Хроническая усталость.
  • Сухость кожи.
  • Постоянная жажда.
  • Замедленное заживление ран.

Исследователи выяснили, что завтрак с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров (омлет) не только помогает избежать выброс сахара в кровь сразу после приема пищи, но и стабилизирует уровень глюкозы весь день.

via GIPHY

По словам ученых, то, что такой завтрак может управлять уровнем глюкозы в течение дня, является неожиданным для них.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровое питание Диабет
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