Назвали наиболее нетрезвую нацию Европы

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Назвали наиболее нетрезвую нацию Европы
Назвали наиболее нетрезвую нацию Европы / unsplash.com

Всемирная организация здравоохранения составила рейтинг 30 европейских стран по применению чистого спирта на человека.

Меньше всего алкоголя пьют в Норвегии и Италии – по 7,5 литров на человека в год, говорится на сайте организации.

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Литва – наиболее нетрезвая нация. Среднестатистический литовец в среднем употребляет 15 литров спирта в год. Лишь немного от них отстали чехи. Последние ежегодно выпивают по 14,4 литра спирта.

На третьем месте – Германия. На одного немца приходится 13,4 литра алкоголя ежегодно.

Литва – 15,0 л.

Чехия – 14,4 л.

Германия – 13,4 л.

Ирландия и Люксембург – 13,0 л.

Латвия – 12,9 л.

Болгария – 12,7 л.

Румыния, Словения, Франция – 12,6 л.

Португалия – 12,3.

Хорватия – 8,9 л.

Нидерланды – 8,7 л.

Мальта – 8,1 л.

Норвегия, Италия – 7,5 л.

Скільки літрів алкоголю споживають у Європі
Сколько литров алкоголя потребляют в Европе

Сокращение потребления алкоголя не происходит, несмотря на принятый Европейский план действий по сокращению вредного употребления алкоголя с 2012 по 2020 год.

Более 290 тысяч человек ежегодно умирают в Европе по причинам, связанным с алкоголем. Чрезмерное употребление спиртных напитков приводит к потере работоспособности и снижению производительности в целом. Каждую четвертую смерть среди молодежи, связывают с алкоголем.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь ВОЗ Алкоголь Статистика
Источник: Здоров'я 24
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