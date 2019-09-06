Назвали наиболее нетрезвую нацию Европы
Всемирная организация здравоохранения составила рейтинг 30 европейских стран по применению чистого спирта на человека.
Меньше всего алкоголя пьют в Норвегии и Италии – по 7,5 литров на человека в год, говорится на сайте организации.
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Литва – наиболее нетрезвая нация. Среднестатистический литовец в среднем употребляет 15 литров спирта в год. Лишь немного от них отстали чехи. Последние ежегодно выпивают по 14,4 литра спирта.
На третьем месте – Германия. На одного немца приходится 13,4 литра алкоголя ежегодно.
Литва – 15,0 л.
Чехия – 14,4 л.
Германия – 13,4 л.
Ирландия и Люксембург – 13,0 л.
Латвия – 12,9 л.
Болгария – 12,7 л.
Румыния, Словения, Франция – 12,6 л.
Португалия – 12,3.
Хорватия – 8,9 л.
Нидерланды – 8,7 л.
Мальта – 8,1 л.
Норвегия, Италия – 7,5 л.
Сколько литров алкоголя потребляют в Европе
Сокращение потребления алкоголя не происходит, несмотря на принятый Европейский план действий по сокращению вредного употребления алкоголя с 2012 по 2020 год.
Более 290 тысяч человек ежегодно умирают в Европе по причинам, связанным с алкоголем. Чрезмерное употребление спиртных напитков приводит к потере работоспособности и снижению производительности в целом. Каждую четвертую смерть среди молодежи, связывают с алкоголем.
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